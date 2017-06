Folguera i Da Silva revaliden títol i sumen el primer or per a Andorra

A la quarta jornada dels Jocs dels Patits Estats de San Marino va arribar la primera medalla d’or per a la delegació andorrana. Xavi Folguera i Geni da Silva l’aconseguien en vòlei platja, repetint l’èxit de la darrera edició. També va assolir tota una fita Guy Díaz, que es penjava el bronze en BTT, sent la primera vegada que el Principat obté un metall a l’especialitat en aquest esdeveniment.



Folguera i Da Silva afrontaven dos partits a la mateixa jornada. Primer tenien per davant unes semifinals contra Mònaco, on van vèncer per 2-0 (21-15 i 21-11). A la final es trobaven amb Liechtenstein, on van haver de remuntar. Es van imposar en un enfrontament intens per 2-1 (17-21, 21-15 i 15-11). Com va passar fa dos anys a Islàndia, van començar «perdent el primer set, amb unes decisions arbitrals una mica rares que ens han influenciat en el nostre joc», assegurava Folguera. En els segon «hem entrat més confiats, ells han fallat més que nosaltres i el tie-break és una loteria. Hem jugat molt més centrats i ells han tingut més errors que nosaltres». La parella andorrana revalida el títol: «Estic molt orgullós de guanyar un altre or per a Andorra. Això porta molta feina al darrere. Sembla que no, però fàcil no és».



Amb 49 anys, aquests podrien ser els últims Jocs per a Da Silva. Aquest «potser sigui un comiat», exposa el propi protagonista, que desataca l’esforç que van haver de posar per adjudicar-se l’or: «Hem hagut de jugar al 110% per guanyar-los. Realment ha estat un gran partit, hem sabut aguantar els moments difícils i hem pogut aixecar un partit que estava complicat». L’entrenador, Miqui Ripoll, destacava especialment que els dos jugadors «són uns competidors impressionats», que van saber treure el millor de si mateixos quan tenien el marcador en contra. Per aquest motiu la victòria aporta un «sabor que és molt bo perquè s’ha hagut de lluitar moltíssim. Liechtenstein és una parella de molt nivell, molt igualada amb nosaltres».

Bronze de Díaz / La primera medalla del dia era per a Díaz. Va realitzar una cursa sòlida per finalitzar tercer. En un inici es va posar en el grup capdavanter, per lluitar pels metalls. El gran favorit era el luxemburguès Soren Nissen, que va fer bona la seva condició. Tot i patir una caiguda va recuperar-se per guanyar amb un crono d’1.12.18 hores. Per darrere es trobava el xipriota Andreas Miltiadis i tercer era Díaz. L’andorrà no va poder atrapar-lo i acabava amb 1.13.58. El xipriota amb 1.13.25. «Ha estat una guerra amb el xipriota tota l’estona», indicava Díaz, satisfet pel podi aconseguit, que és una conseqüència de la feina realitzada abans d’arribar a San Marino: «A les últimes carreres m’he trobat bé i aquí s’ha confirmat. Estic molt content de poder portar la primera medalla en BTT». Kilian Folguera va concloure a la 17a posició amb 1.24.53.

Derrota en bàsquet / La selecció va vendre cara la derrota contra Xipre. Va perdre per 76-65 en un matx que va estar sempre força igualat. Al descans manaven els andorrans 33-35. Els xipriotes van agafar petites diferències en la represa, però que no van ser definitives fins al tram final. «Onze punts em semblen massa. Els jugadors han cregut en la victòria fins el minut 37-38, quan estàvem a cinc o sis punts, i al final petits detalls han fet que fessin les darreres cistelles i nosaltres no estéssim encertats. Ens han guanyat un partit que hem anat dominant fins el minut 28 o 29», afirmava el seleccionador, David Eudal. El màxim anotador del combinat nacional va ser David Navarro amb 12 punts, i de l’enfrontament Vasilos Kounas amb 22. Avui es tanca la competició. El rival és Luxemburg que «com prevèiem és la nostra final», perquè «hem de guanyar i si ho fem serem medalla de bronze». Per pujar al podi «no tenim marge d’error. Hem de pensar en guanyar el partit i si juguem com contra Islàndia o Xipre tindrem moltes opcions».

Rècord d’Andorra / La competició de natació finalitzava per a les andorranes amb la prova de 400x100 lliures. Participaven Mònica Ramírez, Lea Ricart, Nàdia Tudó i Laia Rodríguez, que van finalitzar sisenes amb un registre de 4.00,52 minuts, que suposa un nou rècord d’Andorra i que rebaixa en nou segons l’anterior marca nacional. «Ho han donat tot des de la primera a l’última. Han fet una carrera molt bona. Llàstima que ens hem trobat una natació femenina molt forta en aquests campionats», valora Sergio Rayo, tècnic de la Federació Andorrana de Natació. Al caixó més alt del podi va pujar Islàndia amb 3.49,24, seguida per Mònaco (3.55,15) i San Marino (3.55,72).



El judo va tornar de buit de la competició per equips. No van sumar cap victòria ni en categoria masculina ni en la femenina. Els nois van perdre en primera instància contra Mònaco (3-0). A la repesca perdien pel mateix resultat amb Luxemburg. Van concloure a la cinquena plaça. Montenegro va ser el campió. La competició en noies era en format lligueta. Andorra va perdre amb Montenegro (3-0), Liechtenstein (1-2), Islàndia (2-1) i Luxemburg (3-0). Les balcàniques van ser el vencedores. «No ha sortit. Hem d’estar contents perquè s’ha arribat ben preparats, s’ha lluitat tot i per petites coses que al final són les que fan la diferència s’han escapat moltes medalles», indica el tècnic de la Fandjudo, Dani Garcia. Comptava amb un equip molt jove, que a Andorra 2021 «arribaran amb plenitud, però no ens conformem amb això. No soc de buscar excuses i esperàvem sortir d’aquí amb moltes medalles». No va poder ser, però «tinc un equip de grans persones que ens donaran motes alegries en un futur. Ara els hem d’animar, que s’aixequin i continuar treballant com fins ara».