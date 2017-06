Notícia A la recerca de catalans L’Assemblea Nacional Catalana recomana la inscripció en el Registre de Catalans a l’Exterior perquè ningú es quedi sense votar en el referèndum Eleccions a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra. Autor/a: TONY LARA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i les seves Assemblees Exteriors, entre les quals n’hi ha una a Andorra, han posat en marxa el web votexterior.cat amb l’objectiu d’animar els catalans residents a l’exterior del país a inscriure’s al Registre de Catalans a l’Exterior, que gestiona el Govern de la Generalitat.



Segons l’ANC, aquest registre és una eina clau «perquè les comunitats catalanes a l’exterior puguin fer sentir la seva veu i puguin fer arribar a les institucions catalanes les seves opinions respecte a tot allò que els afecta com a catalans». L’argument per desplegar la campanya rau en el fet que hi ha centenars de milers de catalans residint a l’estranger, una part dels quals són inscrits als registres emmarcats a la legalitat espanyola. Per a l’ANC, «el Govern de la Generalitat, per tal de tenir accés directe a aquestes comunitats, ha habilitat un registre propi. El Projecte de Llei de les Comunitats Catalanes a l’Exterior, que es troba actualment en tràmit parlamentari, està dirigit precisament a regular els seus drets i deures. Per això cal tenir coneixement de quines persones es troben en aquestes circumstàncies».



El web votexterior.cat explica que «si ets català, resideixes a l’estranger i vols exercir el teu dret a vot» has d’estar inscrit en algun registre. A Andorra, les persones de nacionalitat espanyola –entre les quals les catalanes– que resideixen al país han d’estar inscrites al CERA. El registre té lloc quan la persona que ha vingut a viure al Principat s’ha desplaçat al consolat espanyol (o secció consular de l’ambaixada) per inscriure’s com a resident permanent al CERA, i, per tant, ja no estan empadronades a Catalunya. També existeix l’ERTA, un registre de residents temporals. El web votexterior.cat detalla que «si, a dia d’avui, ja estàs inscrit al CERA, no te’n moguis. Recorda que et recomanem d’inscriure’t al Registre de Catalans a l’Exterior, tant si seràs a Catalunya el dia de la votació com si no».



L’ANC hi insisteix perquè cap català a l’estranger deixi de votar al referèndum sobre Catalunya.