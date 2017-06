Notícia Festa malgrat la pluja El mal temps va fer perillar unes hores les activitats nocturnes de la Festa de la joventut que, finalment, es va celebrar sense problemes Un moment de la Festa Flaix FM de dissabte a la nit. Autor/a: COMÚ D\'ANDORRA LA VELLA

Llamps, trons, molta aigua i calamarsada van posar dissabte l’ai al cor dels organitzadors (i dels participants) de la Festa de la Joventut de la capital. La forta tempesta que va caure al Principat en poca estona va fer pensar en algun moment que les actuacions previstes per la nit s’haurien de cancel·lar.



Però, finalment, passat l’ensurt (i el temporal) els concerts previstos van poder començar amb tota normalitat i els joves van omplir l’envelat de la festa a centenars mentre sonava la música: gairebé se n’hi van comptar 3.000 al parc Central, això sí, no només a la nit sinó durant els dos dies que s’ha allargat la 13a edició de la Festa de la Joventut amb els concerts de nit i també les diverses activitats esportives i lúdiques programades per al cap de setmana. En aquesta nova edició de la festa, el mal temps sí que va obligar a suspendre algunes de les activitats programades per la tarda, el moment de màxima tempesta.



Malgrat tot la resta de la nit va anar molt bé, fins i tot les mesures preses pel comú perquè no s’introduïssin begudes alcohòliques a l’interior del recinte. Es va fer un cordó de seguretat, dissenyat perquè no se’n poguessin entrar, cosa que va fer que al final del dia es requisessin 10 ampolles a l’entrada. A dins tampoc es permetia la venda d’alcohol, ni tan sols als majors d’edat, amb la intenció que la festa fos plàcida i no s’hagués de témer per problemes etílics derivats de l’abús, com acostuma a passar a qualsevol festa major o acte que aplegui gran quantitat de jovent a les nits.



En tot cas, potser amb un excés de prudència, ja que hi havia 12 agents de seguretat, sis tècnics del departament de joventut i sis més de circulació, es va impedir imatges d’aquelles tan lamentables de joves per terra a causa de l’abús de combinats amb alcohol.



Balanç satisfactori



Amb els concerts d’ahir a la nit i la festa Flaix FM es va cloure la 13a edició de la Festa de la Joventut , amb satisfacció i un balanç positiu segons l’organització, el Comú d’Andorra la Vella.



La festa va començar divendres amb l’actuació de Batocam, de l’Escola Andorrana, i del Cor Rock d’Encamp. Més tard, el grup Punkers loves the 80’s va tancar les actuacions de divendres. El dissabte es va celebrar el torneig de bàsquet 3x3 i la batalla de rap, així com les actuacions musicals de la nit.