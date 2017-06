Notícia L’ENA porta a les Fontetes els clàssics de la literatura ‘Frankenstein’, ‘Hamlet’, ‘La Metamorfosi’ i ‘La Ilíada’ centren l’obra Borís Cartes en un moment de l’obra, dissabte a les Fontetes. Autor/a: ANA/J.R.

El teatre de les Fontetes de la Massana ha estat l’escenari aquest cap de setmana de l’obra Quins clàssics! de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), un espectacle dirigit per Ester Nadal i que ha comptat amb la participació dels actors Borís Cartes i Sergi Vallès. L’obra explica com el mètode d’acostament d’algun dels grans clàssics de la literatura universal a una aula genera una certa tensió, després de la irrupció d’una visita inesperada a la classe.



Nadal ha remarcat que l’obra va orientada a la seva representació en aules, per tal «d’apropar algunes obres de la literatura universal als joves». En aquest sentit, la directora també ha afegit que «una part del públic és damunt de l’escenari com a actors passius i l’altre és a la platea». Les representacions d’aquest cap de setmana a les Fontetes no han estat les úniques, ja que el pròxim 16 de setembre es reprendrà l’obra a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria, informa l’ANA.



La producció sota la direcció d’Ester Nadal es va estrenar dissabte al vespre amb la ferma intenció de dur l’obra a les aules ja que, segons Nadal, «aquesta creació està pensada per als alumnes d’institut d’uns 13 anys perquè coneguin la literatura i el teatre». La Ilíada, Hamlet, Frankenstein i La metamorfosi són els quatre clàssics escollits per un jove professor –interpretat per Borís Cartes– que decideix ensenyar les claus bàsiques d’aquestes grans obres als seus alumnes –el públic. Tot això canvia amb una visita inesperada d’un inspector del departament d’Ensenyament –interpretat per Sergi Vallès–, que decideix fer trontollar aquesta iniciativa.



En aquest sentit, el públic ha estat partícip de l’obra, atès que gran part dels assistents han presenciat en primera persona la representació. Un concepte trencador que permet «generar una visió molt més propera als assistents», tal com ha explicat Nadal.



La directora de l’espectacle, basat en el llibre de Carmen Puche, ha destacat la bona rebuda de la representació i ha explicat que «l’objectiu és apropar algunes obres de la literatura als joves, així com el teatre». Nadal ha remarcat el trencament de la «quarta barrera» que es genera en l’obra, atès que «una part del públic està damunt de l’escenari com a actors passius i l’altre està a la platea».



L’obra que es va estrenar el dissabte va comptar amb una segona representació ahir diumenge, també a les Fontetes. El 16 de setembre la producció tornarà a la cartellera, a Sant Julià de Lòria, amb dues representacions a les cinc de la tarda i a les 21.30 hores.