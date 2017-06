Notícia Lídia Samarra i Igor Veliz són els nous fallaires major i menor El nomenament dona el tret de sortida de la preparació de la revetlla El grup de fallaires que va anar a buscar l’Argolla. Autor/a: FALLAIRES D\'ANDORRA LA VELLA

Lídia Samarra i Igor Veliz seran els Fallaire Major i Fallaire Menor de la cremada d’Andorra la Vella d’aquest 2017. Els dos fallaires han aconseguit la distinció després d’haver guanyat la recerca de l’argolla de Fontargent que s’ha celebrat aquest diumenge 4 de juny al matí al fons de la Vall d’Incles.



Els candidats, amb els seus respectius equips, van superar ahir un joc de pistes fins que van localitzar l’argolla de Fontargent, amb un clau d’or per al fallaire major i un clau de plata per al fallaire menor respectivament.



Cada any se celebra entre els Fallaires d’Andorra la Vella aquesta activitat de la recerca de l’Argolla de Fontargent. La tradició s’emmarca en diferents llegendes. Unes expliquen que a la zona de Fontargent hi ha una argolla d’or on Noé va amarrar-hi l’Arca després del diluvi. Altres diuen que aquella argolla va servir a Atila per lligar-hi el seu cavall quan feia el pas pels Pirineus i es va quedar a fer nit a la zona. A partir de l’imaginari, cada any es celebra el joc de pistes que porten al guanyador a trobar l’argolla, i un clau que en penja, fet d’or i que penjat al coll el fa ser el Fallaire Major. Ell serà l’encarregat d’obrir el seguici de fallaires durant la nit del 23 de juny. El joc l’organitza l’anterior Fallaire Major, que d’aquesta manera passa el relleu al seu successor.



L’activitat, que tradicionalment es feia el cap de setmana anterior a la revetlla de Sant Joan, serveix ara per donar el tret de sortida a un mes de juny intens per als Fallaires d’Andorra la Vella que properament faran un taller de Falles a la Festa Major del Puial el dissabte 10 de juny o el taller de Falles Tradicionals el diumenge 18 de juny, tot preparant la revetlla de Sant Joan.