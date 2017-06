Notícia Llívia i Puigcerdà reactiven el Festival de Música de Cerdanya Hi haurà actuacions de Manel, Andrea Motis, Txarango i La Vella Dixieland Txarango serà un dels grups que actuarà de manera gratuïta al festival. Autor/a: FERRAN SENDRA

Els ajuntaments de Llívia i Puigcerdà s’han unit per coorganitzar la 36a edició del Festival de Música Vila de Llívia, que canvia el seu nom històric i passa a denominar-se Festival de Música de Cerdanya.



L’alcalde de Llívia, Elies Nova, ha detallat a l’ACN que han estat «un any treballant conjuntament per donar un nou impuls al Festival, reorientant-lo i prioritzant la música clàssica simfònica per davant de la de petit format». El batlle de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha apuntat que volen «donar un nou concepte de festival que abasti més que música clàssica, amb jazz i música de fusió i pop-rock catalana». En aquest sentit, Piñeira, ha assenyalat que «s’ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu important amb un cartell molt potent».



Així, el nou festival inclourà actuacions gratuïtes del grup Manel, Andrea Motis, Txarango i La Vella Dixieland. La nova mostra compta amb un pressupost de 140.000 euros i té una subvenció de la Diputació de Girona de 20.000 euros.

El Festival de Música de Cerdanya ha programat 11 concerts, dels quals sis se celebraran a Puigcerdà i cinc a Llívia. Set d’aquests seran de música clàssica i els altres quatre de música contemporània. L’alcalde de Puigcerdà ha apuntat que «la programació de música clàssica del certamen es basa en el classicisme, el romanticisme, el segle XX i sempre amb formacions simfòniques».



El Festival obrirà a Llívia el dia 28 de juliol amb l’única actuació gratuïta de Manel, tot i que s’inaugurarà oficialment el 6 d’agost amb el concert de la GIOorquestra a Llívia, que interpretarà la 5a Simfonia de Beethoven i la Inacabada de Schubert. El festival s’allargarà durant tot el mes d’agost, combinant els concerts de l’Orquestra Simfònica del Vallès, que oferirà tres concerts; l’Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio, que oferirà dos concerts; un concert final del Cor de Cambra de la Diputació de Girona, i els concerts de música actual. L’alcalde de Puigcerdà ha remarcat que «encara que siguin concerts simfònics de música clàssica ens volem obrir a tothom, per això hi ha un concert de música de cinema per tal d’atreure tots els públics».