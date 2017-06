Notícia Projecte per fomentar la pràctica del golf entre els joves Per segon any Miguel Capo Mateu i Brigitte Attar promocionen un curs i un torneig Tres joves competidors mostren les seves copes, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Acostar l’esport als més joves i donar l’oportunitat de donar a conèixer disciplines que no estan tan massificades com d’altres. Aquesta és la iniciativa engegada pels residents Miguel Capo Mateu, que va ser campió d’Espanya de golf el 1971, i Brigitte Attar.



Per segon any van organitzar al Pitch & Putt Vall d’Ordino, a la Cortinada, un curs i un torneig per a joves dels 6 als 14 anys, que ahir finalitzava. Van ser quatre jornades entre els mesos de maig i juny amb tres hores de pràctica diàries a 52 joves, doblant les xifres establertes a la primera edició. Els participants, bona part d’ells sense coneixements anteriors en golf, van poder prendre-hi part de forma gratuïta i a partir d’ara se’ls dona l’oportunitat al camp ordinenc de donar continuïtat a la seva formació a un cost molt reduït i que puguin seguir progressant en el que han après en el curs d’iniciació.



Capo Mateu i Attar, dues persones molt relacionades amb projectes golfístics, obres benèfiques i socials, van endegar aquesta iniciativa l’any passat per donar a conèixer aquest esport entre els més joves, destacant especialment tots els valors que aporta, com el del fair play i el de la superació, davant un recorregut que s’ha d’afrontar en solitari, en un entorn de natura i de respecte cap el medi ambient. També és una manera d’apropar el golf a tots els públics.



Ahir es va realitzar l’entrega de premis als guanyadors i dels diplomes a tots els participants al Pitch & Putt Vall d’Ordino. De cara a l’any vinent ja es prepara una tercera edició d’aquest projecte que no només és esportiu, sinó que també de caràcter social, amb professors de primer nivell per ensenyar als joves la base del golf i que se sentin atrets per aquest esport amb una progressió continuada en el seu joc.