Notícia Martí destaca el futur dels esportistes nacionals Andorra finalitza amb 17 medalles els Jocs dels Petits Estats de San Marino Foto de grup dels medallistes (excepte Geni Da Silva, que acabava de ser pare i va marxar abans). Autor/a: COA

Andorra finalitza amb 17 medalles els Jocs dels Petits Estats de San Marino. Acaba última a la classificació, amb un or, sis plates i 10 bronzes. Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), en fa un«balanç positiu». En nombre de metalls permet tenir «un futur, perquè a més ho hem fet amb gent jove». És precisament amb els esportistes que pugen on té força confiança. Destaca «sobretot la joventut del nostre equip, que demostra que tenim una renovació i un futur que si no és molt brillant, és important». Amb ells, al 2021, quan els Jocs se celebrin a Andorra, «esperem medalles de més nivell» que les actuals.