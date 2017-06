Notícia Caldea vol ser el punt de trobada dels emprenedors El termolúdic té oficines de ‘coworking’ i acollirà l’espai d’innovació Imatge del centre termolúdic Caldea. Autor/a: MARICEL BLANCH

Caldea es vol convertir en un punt de trobada dels emprenedors, ja que actualment tenen empreses de coworking dins de la instal·lació, mentre que a finals de l’estiu el centre termolúdic preveu acollir l’espai innovació. «Aquí a la torre tenim projectes de coworking, també s’hi han instal·lat emprenedors. Crec que ens podem convertir en un lloc de trobada d’emprenedors i de gent jove que vol tirar endavant projectes», va ressaltar Miguel Pedregal, director de Caldea-Inúu a EL PERIÒDIC.



A més, al setembre es preveu que la Fundació Actua Tech posi en marxa un espai d’innovació en les instal·lacions del centre termolúdic. El director de la fundació, Yann Baucis, va relatar recentment a EL PERIÒDIC que aquest espai està enfocat, entre altres coses, a promoure la recerca d’innovació, però també que sigui un lloc on les empreses puguin aportar les seves idees i intercanviar amb altres persones del sector.



Així mateix, hi haurà una zona on es presentaran els projectes de la fundació i una altra àrea on s’oferiran tallers o xerrades sobre innovació per la ciutadania. Amb això, es vol acostar els projectes que s’estan realitzant a Andorra tant als habitants del país com a gent de fora que pugui anar a Caldea. Per aquest motiu, Pedregal va ressaltar que l’espai innovació se situarà a la galeria del de centre termolúdic i estarà obert a tot el públic. «Caldea pot oferir la visibilitat que té, perquè és un lloc per on passen uns 400.000 turistes l’any i, a més, molts socis del país que visiten el centre cada dia», va matisar Pedregal.



El director va ressaltar que acollir l’espai innovació és interessant per a Caldea, ja que amb això «es posiciona com una empresa que està en contacte amb tot el món d’emprenedoria, de la investigació i de la innovació».



Sense impacte al casino / El fet que l’espai d’innovació se situï a Caldea, no tindrà cap repercussió al Casino, que el Pedregal vol que s’instal·li al centre termolúdic. «El local gran, que estaria destinat a acollir el Casino, estaria a sota d’Innú. És un local que té accés directe des del carrer», va puntualitzar Pedregal. En canvi, la zona d’innovació, va emfatitzar, es troba a la galeria i, per tant, en una altra àrea del centre termolúdic. Així doncs, són dos espais diferents per a dues activitats diferents.