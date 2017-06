Notícia Torres opina que la posició de Viladomat és «correcta» El cònsol d’Encamp va conèixer la plataforma de Soldeu per la premsa El cònsol Jordi Torres, en una entrevista al seu despatx. Autor/a: MARICEL BLANCH

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ha revelat que es va assabentar de la construcció de la plataforma de Soldeu mitjançant la premsa i no per la junta d’accionistes de Nevasa, la societat explotadora de Grandvalira. El Comú d’Encamp és accionista minoritari de Saetde, la societat explotadora de Pas de la Casa-Grau Roig, i, per tant,entén que la posició de Viladomat «és adequada i correcta». El cònsol ha defensat que Viladomat mira pels interessos de Saetde i el comú també ho farà. Torres, però, ha indicat que «hem d’esperar que Viladomat expliqui els motius que han provocat la seva decisió, i a partir d’aquí mirar de reconduir la situació», informa l’ANA, segons unes declaracions recollides per RTVA.



Sobre la declaració d’interès nacional de la plataforma per part del Govern, el cònsol indica que toca creure que «s’ha fet ben fet» i que en tot cas ja seran els tribunals els que s’hauran de pronunciar.