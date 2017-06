Notícia El 22 de juny es votarà el delicte fiscal al Consell General La modificació del Codi Penal pretén protegir la hisenda andorrana Una sessió del Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Consell General té prevista una sessió el pròxim 22 de juny, l’última del període de sessions –si no se’n convoca alguna d’extraordinària al juliol–, durant la qual es votarà la tipificació del delicte fiscal. El passat 1 de març, el Consell de Ministres va aprovar, a proposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, el projecte de llei de modificació de la Llei qualificada del Codi Penal que inclou la tipificació del delicte fiscal per adaptar-se als estàndards internacionals i afavorir la lluita contra el blanqueig i el terrorisme. Cinca va argumentar que els estàndards internacionals obliguen a realitzar modificacions al marc jurídic penal.



La principal modificació que incorpora el projecte de llei és la tipificació del delicte fiscal, amb l’objectiu de protegir la hisenda andorrana. En aquest sentit s’ha tingut en compte que ja existia el delicte de defraudació a la CASS per salvaguardar la sostenibilitat financera de l’Estat.



La tipificació del delicte fiscal es fa diferenciant entre el tipus bàsic (a partir dels 50.000 euros) i l’agreujat, que serà quan l’import defraudat superi els 150.000 euros o quan els fets s’emmarquin en una organització criminal. D’aquesta manera, només el tipus agreujat serà subjacent del delicte de blanqueig.



El text també amplia el delicte de contraban a qualsevol tipus de mercaderies, i no només a les mercaderies sensibles com fins ara. A més, el canvi legislatiu incorpora també com a delictes subjacents del delicte de blanqueig els d’insolvències punibles, la defraudació a la CASS, el finançament il·legal de partits polítics i el malbaratament de cabdals públics.