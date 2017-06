Igualar els rics amb els pobres

Sense menjar, beure, fumar o tenir contacte amb la parella durant les hores que brilla el sol. Aquest és el vot que fan els musulmans durant el mes del Ramadà, que va començar el 27 de maig i acabarà el 27 de juny. Rachid Boudriat, vicepresident del Centre Cultural Islàmic d’Andorra, explica que amb aquesta festivitat Déu els ha volgut ensenyar la diferència entre els rics i els pobres. «El ric menja bé tot l’any i no té necessitats, mentre que un pobre té necessitats durant tot l’any. És l’únic mes en el qual s’ajunten el ric i el pobre i tenen la mateixa sensació: la fam», ressalta Boudriat. Els musulmans no poden menjar des de les 04.30 hores de la matinada fins a les 21.30 hores. A més, els rics també donen menjar als pobres per cobrir les seves necessitats. «És l’únic mes en què tots som iguals», emfatitza Boudriat.



Però més enllà d’això, el Ramadà també és una prova per als fidels. «Si ets creient, ho faràs tal com diu Déu», matisa Boudriat.

Aquest musulmà també ressalta les qualitats «curatives» de la celebració, que comporta fer un dejuni diürn. «Mengem cada dia, totes les hores, llavors el nostre estómac no para i és l’únic mes que el nostre cos para. Es renova la sang i descansa el cos, té molts beneficis», assegura Boudriat. És per això, diu, que és l’únic moment de l’any que «l’estómac es recupera». Segons Boudriat la capacitat curativa és tan bona que fins i tot els metges francesos quan tenen un pacient que té una úlcera li diuen: «Fes el Ramadà».



Malgrat el dejuni, els musulmans fan l’activitat de la vida diària normal i corrent com si fos un altre mes de l’any qualsevol. «Nosaltres estem acostumats perquè ho fem des de petits. Els cristians penseu que es difícil, però en veritat no ho és si tens la ment ja preparada», puntualitza.



Durant el dia, els creients no proven ni un mos, però a la nit tot canvia i es converteix en una festa. Familiars, amics o veïns es reuneixen tots en una casa per compartir un bon àpat. En aquest moment s’obliden les desavinences i tothom comparteix. Això s’accentua més el darrer dia del Ramadà. «És el dia especial perquè la gent es perdoni l’una a l’altra», exposa Boudriat. «A la nostra religió no som rancuniosos, perquè l’Islam ens ha ensenyat que hem de perdonar a tothom de la mateixa manera que Déu ens perdona a tots», afirma amb devoció. Normalment, aquesta celebració nocturna es realitza a casa dels pares.



Però Boudriat es va mostrar contrari a les grans celebracions que es fan durant la nit perquè suposen una gran despesa de diners innecessaris. «Si menges, ho hauràs de fer com tots els dies, però la gent gasta més del que hauria», lamenta Boudriat, que té una botiga al centre d’Andorra la Vella amb productes per als musulmans com carn halal o pastissets de dàtils o festucs. Aquestes dies, assegura, ven més que altres moments de l’any perquè la gent vol tenir tot tipus de menjar a casa per oferir els seus convidats. «Durant el Ramadà tenim més feina», afirma.



Durant aquest mes, els musulmans poden acudir al Centre Cultural Islàmic a resar de les 11 a les 12 de la nit. Durant les oracions, cada dia llegeixen un versicle diferent del Corà i un cop completin el mes l’hauran llegit tot. Després, diu Boudriat, es queden prenent pastissets, el te i xerrant. «Ja que no ens veiem durant el dia ens reunim a la nit i, justament, és per resar i demanar a Déu i res més», exposa Boudriat.