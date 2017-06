Notícia L’oposició, indignada pel retard en la implantació del tercer pagador Els grups reclamen que la figura s’instauri en tots els actes Una sessió parlamentària al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els grups de l’oposició estan indignats amb el retard del Govern a l’hora d’implantar la figura del tercer pagador i amb el fet que, finalment, segons indicava el propi Executiu en una resposta escrita per petició del socialdemòcrata Pere López, només es vulgui aplicar als actes més cars en considerar que són «els que més poden penalitzar l’accessibilitat de l’usuari al sistema de salut». En el debat de polítiques socials celebrat al Consell General el novembre passat, el Govern es va comprometre a presentar els estudis de viabilitat perquè la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) actués com a tercer pagador el mes d’abril. Més d’un mes després que finalitzés aquest termini el Ministeri de Salut indica que encara està mantenint reunions amb la CASS i els prestadors de serveis de salut per veure com es pot instaurar aquest règim.



El socialdemòcrata i president del Grup Mixt, Pere López, va ser molt crític amb aquest aspecte recordant que en el debat de polítiques socials van accedir a ampliar el termini proposat de tres a quatre mesos i mig a petició del grup demòcrata i consensuat amb el Govern. «No tenen en compte ni el que es vota ni el consens al qual vam arribar al Consell General», va sentenciar ahir López. Amb tot, va lamentar que el retard «respon a la línia del ministre de Salut de no complir ni amb els terminis ni amb els acords». i que «si no hagués estat per la nostra pregunta parlamentària ni tan sols haguessin explicat el perquè del retard». Tot plegat, va afegir, «és un menysteniment i una pressa de pèl a la feina del Consell General».



El líder del PS també va recordar que en el debat de polítiques socials no es va comentar que la mesura anés subjecta a cap restricció pel que fa als serveis o als usuaris. En aquest sentit, va remarcar que «ara surten problemàtiques tècniques» que «com a mínim calia posar en coneixement dels altres grups».



També dins del Grup Mixt, el conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va deixar clar que es tracta d’un «incompliment més del Govern tant pel que fa al termini com pel que fa a la proposta». Al seu entendre, el fet de limitar el tercer pagador als serveis més cars demostra que «no hi ha una voluntat real de facilitar els pagaments a la gent que té pocs recursos econòmics».



En la mateixa línia es va manifestar la consellera liberal, Carine Montaner, que va opinar que «cal fer aquesta figura més extensiva perquè la gent no hagi d’avançar els diners i com una mesura de prevenció», ja que «hi ha gent que no va al metge perquè no pot donar tants diners per avançat». I recorda que «són moltes les coses amb les quals el Govern va amb retard, cal complir els calendaris».



Tots van coincidir en què el debat monogràfic sobre sanitat que tindrà lloc aquesta setmana al parlament serà un bon moment per exigir a l’Executiu que actuï.