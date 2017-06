Notícia Un detingut per amenaces en un bar amb una navalla L’home, de 53 anys, va trencar d’un cop de peu la porta de l’establiment Dos cotxes de policia en un control a Andorra la Vella. Autor/a: TONY LARA

La policia va detenir un home el passat diumenge que va amenaçar la clientela d’un bar amb una navalla. La patrulla va ser requerida a les 00.30 hores de la matinada perquè un client d’un establiment Santa Coloma va esgrimir l’arma blanca contra les altres persones que estaven en el local, segons ha informat la policia en el balanç setmanal de detencions. A més, l’individu va trencar amb un cop de peu la porta d’entrada. Per aquests fets, l’home, un resident de 53 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces.



Aquell mateix dia, els agents també van haver d’intervenir en una situació de violència domèstica a Andorra la Vella. En aquest cas, la policia va rebre un avís a un quart de cinc de la tarda, que hi havia hagut una baralla en un domicili de la capital. Això va acabar amb la detenció d’un dels dos homes, un resident de 24 anys com el presumpte autor d’un delicte de maltractament a l’àmbit domèstic.



Amenaces a la policia / Aquest mateix diumenge, la policia va arrestar un altre individu al Pas de la Casa prop de les deu de la nit. Es tracta d’un no resident, de 47 anys, que els agents van controlar perquè estava cridant al mig del carrer. A més, els agents, van considerar que va tenir una reacció desproporcionada cap als policies. Per aquest motiu, l’individu va ser detingut com el presumpte autor dels delictes d’injúries, amenaces, resistència greu als funcionaris, mentre exercien les seves funcions.



Per una altra banda, la policia va arrestar el passat dijous una persona que intentava introduir 1,5 grams de cocaïna al Principat. Els agents van trobar la droga arran d’un control rutinari que es va realitzar a les 22.15 hores a la frontera del riu Runner. El detingut, un resident de 34 anys, era el client d’un taxi.



Així mateix, la setmana passada també es van detenir quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un resident de 32 anys que conduïa amb una taxa de 2,68 g/l; una resident de 38 anys amb un índex d’1,71 g/l; un home de 25 anys amb una taxa d’1 g/l, així com un resident de 44 amb un índex de 2 g/l.