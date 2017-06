Notícia El SAT proposa elaborar una llei sobre la conciliació familiar i laboral El sindicat s’oposa a la pèrdua de mensualitats per indemnització Els representats dels sindicats en una antiga reunió amb el Govern. Autor/a: TONY LARA

El Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) ha elaborat un estudi que analitza els tres esborranys de llei presentats pel Grup Demòcrata que han de modificar el Codi de Relacions Laborals. Entre les propostes presentades, el SAT recorda que la igualtat i la conciliació de la vida laboral i familiar són conceptes protegits per la Constitució i que «els poders públics han de promoure» mitjançant «una política de protecció de la família». Per això, proposen que es dugui a terme un debat al Consell General per tal d’elaborar una llei sobre la conciliació de la vida laboral i familiar, en considerar que els esborranys presentats no presenten novetats rellevants que garanteixin aquest dret.



Així mateix, el sindicat també critica que es vulgui reduir el temps de descans entre jornades passant de 12 a 11 hores. Pel que fa a la reducció de 30 a 20 minuts per descansar, des del SAT reclamen que es mantingui com fins ara.



S’oposen també plenament a «la reducció en les mensualitats de l’acomiadament reflectida en l’esborrany». Per tot, des del SAT opinen que les indemnitzacions han de ser regulades «de forma específica per cada tipus d’acomiadament». També deixen clar que tal com es planteja l’acomiadament no causal pot emparar «actituds discriminatòries». «Si l’empresari no té l’obligació de motivar la causa de l’acomiadament, pot extingir la relació laboral per motius de raça, sexe, origen, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social», manifesten.



D’altra banda, també consideren que el salari mínim interprofessional no es pot determinar únicament per l’Índex de Preu al Consum (IPC), sinó que cal també tenir en compte altres variables com ara la productivitat mitjana nacional, l’increment de la participació del treball en la renda nacional i la conjuntura econòmica general per tal que «si un any l’IPC és igual a zero o negatiu, el treballador no perdi poder adquisitiu».



Tampoc veuen bé que el salari dels menors sigui inferior al d’un treballador major d’edat quan se’l contracti pel mateix lloc de treball. En conseqüència, indiquen, «el salari per hora ha de ser d’igual valor per llocs de treball de la mateixa categoria professional, limitant únicament la jornada de treball per establir el salari diari o mensual dels treballadors menors de 16 anys».



Finalment, pel que fa a la llei qualificada de mesures de conflicte col·lectiu, des del SAT entenen que la vaga i el tancament patronal no es poden incloure a la mateixa llei, ja que «creiem que si el tancament patronal es regula mitjançant Llei qualificada, les empreses reaccionaran amb aquesta mesura a la convocatòria i exercici del dret a vaga, fent perdre el sentit reivindicatiu del mateix».