Els dos Pallars acolliran deu espectacles del FeMAP

Les comarques del Pallars Jussà i Pallars Sobirà acolliran aquest estiu 10 concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FeMAP, que iniciarà la setena edició el dia 1 de juliol amb un concert a la Catedral de la Seu d’Urgell. El certamen proposa un programa ambiciós tant pel que fa al nombre de municipis que abraça com al nivell artístic de les formacions musicals. Al conjunt del Pirineu programen un total de 49 espectacles, destaca RàdioSeu.



A la Pobla de Segur hi haurà l’actuació de Pyrenaeus Ensemble, a l’església de la Mare de Déu de Ribera, el 3 d’agost; a Tremp tindrà lloc el concert de La Sonorosa, el 22 de juliol, i el Cor de Cambra Bach Zum Mitsingen l’endemà, el dia 28. A Salàs de Pallars hi haurà l’actuació de Mara Aranda el 14 d’agost, i a la Torre de Capdella John Potter & Ariel Abramovich al Refugi de l’Estany Gento el dia 30 de juliol, i Anna Alàs i Ensemble Daimonion el dia 5 d’agost a l’església de Sant Martí.



A Esterri d’Àneu actuarà Imaginarium Ensemble el dia 15 d’agost i a Sort el Cor de Cambra de la Diputació de Girona el dia 21 de juliol. A la Guingueta d’Àneu també es podrà veure Pyrenaeus Ensemble el dia 4 d’agost i a Tavascan l’Acadèmia del FeMAP el dia 20 d’agost.

En aquesta edició del festival, les despeses de contractació artística del Pallars Jussà han ascendit a 22.878,69 euros. En el cas del Sobirà, han estat de 15.350,66 euros.



El festival, d’altra banda, torna a repetir enguany el projecte FeMAP Social per acostar la música als col·lectius amb risc d’exclusió. Serà la segona edició d’aquest programa que continuarà els tallers i els concerts en col·laboració amb el Conservatori de Música dels Pirineus. D’aquesta manera, buscarà tornar a consolidar-se com a servei públic i fomentar la implicació de tots els col·lectius en el coneixement de la música antiga, amb l’objectiu d’aprofitar aquest vehicle com a element de cohesió social i aprenentatge musical integrador.



També tindrà lloc una nova edició del FeMAP Gastrofilm amb la projecció de la pel·lícula El silenci abans de Bach, de Pere Portabella, una sessió que es combinarà amb la degustació de productes alimentaris elaborats artesanalment en diferents llocs del Pirineu.

A més, hi haurà un total de 42 activitats culturals incloses en l’entrada del concert.