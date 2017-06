Els comerciants del Pas, dividits pel trencament de Grandvalira

Els comerciants del Pas de la Casa estan dividits pel possible trencament de Grandvalira, després que el màxim accionista de Saetde, Joan Viladomat, anunciés la setmana passada que abandonava Nevasa arran que es considerés un bé nacional la plataforma esquiable de Soldeu.



Per Òscar Ramon, president de l’Associació de Comerciants i Veïns del Pas de la Casa, va assegurar que aquest trencament seria negatiu. «Seria un pas enrere perquè hi ha una marca gran consolidada que, en principi, ven més que dues de petites», va manifestar Ramon. «De cop i volta ens faríem més petits i això tindria una repercussió i com a marca Andorra no ens interessa», va remarcar el comerciant. Ara per ara, però, per Ramon encara és d’hora per opinar, ja que encara no s’ha confirmat que es produeix aquest trencament.



Però no pensa el mateix Jean Jacques Carrié, d’Iniciativa Publicitària. «Tenim la impressió que es mirarà més pels nostres interessos si Saetde va sol perquè Nevasa mira cap a Soldeu», va assegurar Carrié. En aquest sentit, va relatar que el Pas de la Casa necessita una intervenció de millora, així com per atreure un turista de més alta gamma. «Tenim la sensació que es vol fer de Soldeu un hotel de cinc estrelles, mentre que per al Pas de la Casa es vol un outlet», va asseverar Carrié.



Nevasa està composta per Saetde, que té com a màxim inversor Viladomat i també hi ha participació del Comú d’Encamp, així com Ensisa que el 51% és del consorci de Canillo i la resta d’accionariat és privat. Saetde gestiona les estacions de Grau Roig i Pas de la Casa, mentre que Encisa les de Soldeu i el Tarter. La pista de Soldeu acollirà l’hivern del 2019 les finals de la Copa d’esquí alpí. Per complir amb els requisits de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), es preveu ampliar la pista de l’Avet, crear un pàrquing soterrat a l’entrada o posar unes grades, entre altres mesures.



D’altra banda, el Govern va decidir a mitjans de maig declarar com interès nacional la plataforma esquiable de Soldeu. Això va propiciar que Viladomat presentés un recurs contra aquesta decisió, ja que considera que no es pot determinar com a interès nacional un esdeveniment esportiu. «Potser és d’interès nacional per a ells, però no per a nosaltres, que considerem que s’ha de millorar l’estació del Pas de la Casa», va esgrimir Carrié.



El president de la Iniciativa Publicitària va avançar que aquest mes de juny es preveu que mantinguin una reunió els veïns i comerciants del Pas de la Casa amb Viladomat, el Comú d’Encamp i l’oposició per abordar la qüestió de Grandvalira i veure quines mesures es poden fer per millorar la situació de la localitat encampadana.



El Govern espera que hi hagi acord / D’altra banda, des de l’Executiu s’espera que els dos socis que configuren Nevasa arribin a un acord per evitar el trencament de Grandvalira, el domini esquiable més gran dels Pirineus. «Esperem que les dues societats es posin d’acord, però encara haurem d’esperar bastants dies per veure com acaba la cosa», va assegurar Jordi Torres, ministre d’Ordenament Territorial, que va emfatitzar que desitja que no es produeix el trencament. De moment, però, el Govern no preveu intervenir, ja que això és competència d’una societat privada. «Han de fer els passos que creguin convenients i, si ens ho demanen, estarem a la seva disposició», va dir Torres, que va descartar fer de mediador entre els socis.



Encamp destina 800.000 euros per embellir el Pas / El Comú d’Encamp preveu destinar un total de 800.000 euros a les obres previstes a la plaça de l’Església del Pas de la Casa i els carrers de l’entorn: Abelletes, Comtes de Foix i també Sant Jordi, segons es va publicar aquest dimecres passat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). En concret, aquests concursos són per a la redacció i la direcció d’obra dels dos projectes. El conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, Jordi Rich, va posar ahir en relleu que aquestes dues iniciatives s’allargaran, de ben segur, fins al 2019, segons recull l’ANA. Rich va manifestar que aquest any es vol tenir el projecte definit i, per això, consultaran també els veïns del Pas de la Casa. Posteriorment, es podrà treure el concurs per a l’adjudicació de les obres. Amb tot, és possible que els treballs no puguin començar aquest any, ja que tampoc “no es vol entorpir o causar molèsties” quan el poble es trobi en plena temporada d’hivern. Per tant, s’espera que el gruix dels treballs es facin durant el 2018 i el 2019, anys per als quals ja es compta amb una dotació dels 800.000 euros anuals.