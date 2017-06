Notícia Una cinquantena d’encampadans, a la diada de Sant Romà de Vila París anuncia que la tretzena paga es destinarà a algun projecte del Consell d’Infants Una nena contempla la missa a l’església de Sant Romà. Autor/a: MARICEL BLANCH

Al voltant de 50 persones van participar ahir a la tradicional diada de Sant Romà de Vila, que es va celebrar coincidint amb el dilluns de Pentecosta. El programa d’actes es va encetar amb una missa a la petita església de Sant Romà de Vila i a continuació va tenir lloc un aperitiu per a tots els presents, va detallar l’ANA.



Posteriorment, va tenir lloc una ballada de sardanes. La tradicional diada de Sant Romà de Vila és un dels aplecs que acull la parròquia d’Encamp a la primavera. «L’objectiu és que la diada torni a agafar pes important i sigui com la Festa Major de Vila», va destacar la cònsol menor d’Encamp, Esther París.



Per això, com a novetat d’enguany, de manera paral·lela als actes protocol·laris, es va realitzar una cursa de trial puntuable per a la Copa d’Andorra.



En un altre context, en l’àmbit d’actualitat, París va avançar que, segurament, la tretzena paga dels consellers es destinarà a algun projecte que sorgeixi arran del Consell d’Infants. La sessió en què la canalla exerceix de conseller de comú està prevista que se celebri el pròxim 15 de juny.