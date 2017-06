Notícia Casassas és elegida presidenta de l’Escola de Futbol Orgèl·lia L’Edfor ha ratificat el canvi de junta directiva, que tindrà deu membres Els equips de l’escola de futbol.

L’assemblea general de l’Escola de Futbol Orgèl·lia (Edfor) ha ratificat aquest cap de setmana passat la nova junta directiva, que des d’ara tindrà com a presidenta Teresa Casassas. La candidatura encapçalada per l’extinent d’alcalde de la Seu és l’única que s’havia presentat de cara a la reunió de socis, que es va dur a terme a la sala d’actes de l’ajuntament urgellenc.

Durant aquest mes de juny conviuran la junta sortint i l’entrant de cara a garantir una bona transició de cara a aquesta temporada vinent. La directiva actual ja havia anunciat en una assemblea prèvia, el passat dia 15, la intenció de dimitir i passar el relleu a cares noves. L’únic directiu que seguirà en el càrrec és Santi Roura. Els altres membres de la junta són Patrícia Ramírez, Xavi Sánchez, Martí Batalla, César Garcia, Lourdes Vilarrubla, Cristian Garcia, Miquel Àngel Albertón i Pep Forn.

En declaracions a RàdioSeu, Casassas ha avançat que en l’aspecte econòmic l’objectiu que es marquen és «seguir la línia seguida fins ara». En aquest sentit, ha elogiat la gestió de la junta sortint «que es va trobar amb un forat important que en quatre anys no només han aconseguit eixugar sinó que han deixat un saldo positiu, en una feina molt important». Pel que fa al projecte esportiu, la nova presidenta es proposa «innovar pel que fa als entrenaments, que tots els equips tinguin una línia a seguir, seguir competint a nivell de Lleida, tenir una bona base, tenir bones relacions amb els altres clubs i organitzar algun torneig», si bé matisa que ara la prioritat és «situar-se i veure el funcionament actual». Actualment l’Edfor compta amb uns 170 infants i joves que conformen un total de vuit equips, amb presència en totes les categories de base, a més a més dels preminis i prebenjamins. Enguany alguns jugadors que finalitzen l’etapa de juvenil s’incorporaran a La Seu FC, que ha aconseguit l’ascens a Tercera en el seu retorn a la competició.