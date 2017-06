L’acolliment familiar es converteix en una prioritat per a Afers Socials

El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior va fer pública ahir la seva intenció de donar prioritat al tema de l’acolliment familiar. És per això que la cartera que encapçala Xavier Espot s’ha aliat amb la Fundació Jacqueline Pradère en un conveni de caràcter indefinit que busca promoure accions i conscienciar la població perquè s’animin a adoptar nens. Tot això enmig d’una coincidència, i és que la Gavernera compta actualment amb 29 infants –la xifra més alta dels últims anys– quan el centre té capacitat per a uns 25.



Espot assegura que no deixa de ser casualitat el contrast entre l’overbooking i aquesta nova acció del Govern. Que una cosa no és conseqüència de l’altra. Però que en tot cas, per solucionar la situació, «temporalment hem buscat altres espais per donar cabuda a tothom» i que el nombre va canviant continuament.

Més activitat preventiva / La causa de l’augment de nens en situació de risc també la vincula Espot a que el Govern també està treballant més en l’activitat preventiva. És tot un efecte dòmino. «Analitzem a fons més famílies i si detectem un mínim indici de risc derivem l’expedient. Això vol dir que en tracte més, però el canvi es deu a que abans, per ingressar a la Gavernera calia més temps per ingressar i era un procés més complex que també provocaven una tardança que en moltes situacions generaven situacions irreversibles entre l’infant afectat i la seva família. «Actuant a l’inici genera més expedients però també fa que aquesta problemàtica es millori. «Si reduïm el número de nens acollits, el que estem fent haurà valgut la pena», sentencia el ministre.