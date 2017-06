Els enginyers s'afegeixen a l'Estratègia Nacional del Paisatge

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el president del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, José Luís González, van formalitzar ahir al matí, amb la signatura del corresponent conveni, l’adhesió del col·lectiu professional al pacte per al desenvolupament de l’Estratègia Nacional del Paisatge. Així, els enginyers amplien el gruix del llistat de col·laboradors al qual ja hi ha el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, les dues estacions d’esquí i el sector de l’energia, que ja havien signat el pacte amb anterioritat.



Calvó va destacar la importància que els professionals tinguin en compte el respecte al paisatge en la seva tasca diària, que incideix en l’entorn. Per la seva banda, el president del Col·legi d’Enginyers d’Andorra, José Luís González, va valorar el paisatge com «un dels actius principals del país» i es va comprometre a promoure els principis de l’estratègia. En aquest aspecte va afirmar que en els darrers anys ja s’ha notat un canvi i els professionals tenen com un dels pilars de la seva tasca el respecte al paisatge.



El pacte pel desenvolupament va néixer l’any 2012 com a instrument per vehicular la participació dels sectors implicats en l’Estratègia Nacional del Paisatge 2013-2020. Aquest text compromet als signataris a treballar pel desenvolupament de l’estratègia i a desenvolupar accions de sensibilització amb referència al conjunt de temes que afecten el paisatge.