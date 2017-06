De copes i cultura

Música, gastronomia, cultura, botigues i copes ompliran les places i els carrers d’Andorra la Vella. Això és el que podran gaudir demà les persones que passegin soles o acompanyades tant de la parella, amics o familiars de set a deu de la nit pel nucli antic d’Andorra la Vella en el marc del De Copes al Centre Històric «Es vol posicionar el Centre Històric com una zona de gastronomia i anar potenciant el comerç», va destacar ahir Mònica Codina, consellera de Promoció Turística i Comercial de la parròquia.



Reviure els anys 70 i 80 amb música disco, sessió de sumba, un viatge cultural per la biblioteca, manicures de franc, promocions en botigues o còctels de te són algunes de les activitats que es trobaran en aquesta iniciativa que enguany compleix cinc anys de vida. El comú ha destinat enguany un pressupost 6.500 euros a aquesta cita.



En total hi participen 30 comerços i 32 d’establiments, del centenar que hi ha en aquesta zona de la ciutat. Així doncs, més d’una seixantena dels negocis del Centre Històric s’han apuntat a la iniciativa, un nombre similar que dels altres anys. Anna Riberaygua, vicepresidenta de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, va ressaltar que «és un esdeveniment consolidat» per la qual cosa esperen que hi hagi una assistència igual o major que l’any passat. A més, va valorar que com que farà bon temps es preveu que hi acudeixin moltes persones. «Nosaltres oferim una estada en un espai singular i únic de tota Andorra», va remarcar Riberaygua.



Tot i que aquesta iniciativa està pensada per a persones del Principat, els organitzadors no descarten que a la llarga es pugui promocionar fora de les fronteres del Principat amb la finalitat d’atreure turistes. «Vist l’èxit, potser sí que ho hauríem de promocionar fora», va assenyalar Codina. Per la seva part, Riberaygua va opinar que «és una manera de fer turisme actiu, que pugui veure com funciona un país, un barri i això pot ser un objectiu de cara a promocionar un turisme cultural i que té a veure com viu la gent del país» .