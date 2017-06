Rosell vol l’excarceració: «No hi ha risc de fuga, soc conegut a tot el món»

Sandro Rosell va demanar ahir a l’Audiència Nacional que l’excarceri perquè no ha cobrat «cap tipus de comissions il·legals» i perquè no existeix risc de fuga, ja que segons va apuntar és una persona «coneguda a qualsevol part del planeta» pel seu antic paper com a president de l’FC Barcelona.



En un escrit, l’equip d’advocats demana que es revoqui la decisió de la magistrada Carmen Lamela, que el passat 25 de maig va enviar a presó sense fiança Rosell, acusat de quedar-se 6,5 milions d’euros per la venda de drets audiovisuals d’amistosos de la selecció brasilera de futbol, segons informa l’agència EFE. Segons el recurs, el risc de fuga en el qual es va basar la jutge de no imposar una fiança no existeix degut als seus vincles «familiars, professionals i patrimonials» que fan «impensable» que pugui escapar-se i també rebutja la hipòtesi de poder marxar a la Xina, Senegal o Catar, ja que per fer-ho necessitaria presentar el passaport, per la qual cosa la defensa entén que requisar-li aquest document «hauria de ser suficient per eliminar la possibilitat de fugida a països com aquests» i va insistir en què mai ha cobrat una comissió il·legal, no ha blanquejat diners i que els ingressos rebuts a Comptages –l’empresa de Besolí a Andorra– «responien exclusivament a la remuneració pels serveis–legals– d’intermediació» que va prestar a l’empresa saudí ISE als amistosos de la selecció de Brasil.