Bluetonics toca per primer cop a l’Auditori Nacional

Per primer cop el Bluetonics tocaran a l’Auditori Nacional i el grup de blues, que no pot contenir la seva emoció. «És un escenari emblemàtic de l’escena nacional», va relatar ahir Marc Casadevalls, guitarra rítmica, dobro i veus de la formació musical. L’artista va comentar que excepte l’Òscar López, el guitarrista solista, i l’Àlex Bagaria, harmònica i veus, que han fet col·laboracions puntuals a l’Auditori, cap dels altres component del grup han trepitjat l’escenari d’aquest emblemàtic espai, situat a Ordino.



«Sí, pot ser, és donar-nos una visibilitat més important», va matissar Casadavall. Un dels reptes principals de la formació és que el so quedi com realment desitgen. «És posar-nos en l’escena nacional que tenim, ja que és un salt cap a un so més professional o una sala més professional», va remarcar el guitarrista.

Però més enllà del recinte, Cadavall va assenyalar que aquest no és l’únic incentiu del concert, que tindrà lloc el dijous 15 de juny a les 21.30 hores. Sobre l’escenari, el grup estarà acompanyat pels reconeguts artistes en l’àmbit nacional Joan Pau Cumellas i Víctor Puertas. «Déu ni do. Comptem amb la presència de súpers músics que ens acompanyaran, que donaran un valor afegit i que ens posaran més pressió», va ressaltar Casadevall.



Els dos són uns virtuosos de l’harmònica, però en aquest cas Puertas també acompanyarà al grup andorrà amb l’orgue. «És un gran harmonicista, segurament dels millors, però també toca l’orgue», va matissar Casadevalls. Això, va dir, també contribuirà que facin un salt professional en la seva carrera. «Són músics que han tocat amb persones que són del blues contemporani d’avui. Llavors és passar del nivell amateur que som nosaltres cap a un nivell professional que és el d’ells», va assegurar Casadevall.

El concert començarà amb una posada en escena que, segurament, no deixarà indiferent a ningú. Una cançó en la qual tocaran tres harmòniques soles. Casadevall va relatar que la base del repertori serà la mateixa de sempre, però que com a novetat comptarà amb cançons inèdites de la formació. El grup, que va començar a funcionar fa cinc anys, ofereix una fusió de Rhythm-and-blues i blues electrònic, que viatja des dels ritmes de Louisiana fins a la solidesa de Chicago.

Casadevall va posar en relleu que no creuen que hi hagi un abans i un després del concert de l’Auditori, però no va tancar la porta a noves oportunitats. «Tots tenim una vida prou complicada, però la música segueix sent la nostra passió», va explicar el guitarrista. És per això que no els importa sacrificar el seu temps «perquè les cançons quedin com realment volem que sonin». Al mateix temps, però, va remarcar que també «és important» passar una estona amb els altres components del grup fent el que més els hi agrada: tocar.