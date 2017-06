Jalabert, a la Purito

La tercera edició de la Purito Andorra, que té el patrocini d’Andbank, comptarà amb rècord de participació, seguint la línia ascendent de corredors que manté des de que va crear-se. Sempre hi prenen part exciclistes professionals que surten a la carretera juntament amb la resta de cicloturistes. En aquesta ocasió destaca la presència del francès Laurent Jalabert i l’espanyol Óscar Pereiro. La marxa es disputarà el 6 d’agost, amb tres recorreguts amb diferent nivell d’exigència.



Les inscripcions porten temps obertes i ja són 1.500 els apuntats, representant dotze nacionalitats. De moment els andorrans en són 104. L’any passat l’esdeveniment va reunir 2.148 corredors i en aquesta ocasió els organitzadors esperen arribar als 2.500, que per raons de seguretat és una xifra que pot assumir-se. En les condicions actuals és complicat superar-la. «Tancar la carretera seria la solució per passar dels 2.500», afirma Joaquim Rodríguez, així com habilitar carrils només pels ciclistes. La intenció és continuar creixent de manera pausada, perquè «no hem d’oblidar que som una organització jove, només portem tres anys, i millor anar poc a poc». Les inscripcions es tancaran el 30 de juny.



La presència dels noms destacats dels últims temps són un esquer per fer més atractiva la prova, que té com a altres potencials l’exigència dels recorreguts i l’entorn. Jalabert és un dels protagonistes que permetrà als cicloturistes compartir-hi carretera. Va guanyar la Vuelta a Espanya el 1995 i acumula 25 victòries en grans rondes, quatre al Tour de França, 18 a la Vuelta i tres al Giro d’Itàlia. També es va imposar en la classificació per punts en aquestes proves i en dues ocasions va ser el campió de la muntanya a la ronda gal·la. També va adjudicar-se clàssiques. Dues vegades la Fletxa Valona i la de Sant Sebastià, i en una la Milà-San Remo i el Tour de Llombardia. En quatre ocasions va ser primer a la classificació del rànquing UCI i va ser campió del món de contrarellotge el 1997. «És un gran amic i un supercampió», assegura Purito sobre el francès, que era sempre dels que es feia veure a les curses.



L’altre cap de cartell és Pereiro, guanyador del Tour el 2006. Sobre el gallec ressalta que «és una persona molt propera a la gent i va marcar una època». També hi seran presents altres figures del món de l’esport, com els motociclistes Toni Bou i Carles Checa; l’expilot de Fórmula 1 Roberto Merhi, els exciclistes professionals Joseba Beloki i Josep Jufré, i el de BTT i medallista olímpic i mundial José Antonio Hermida.

Diversos traçats / Els tres recorreguts que presenta la Purito no són de caràcter competitiu i tenen el punt de sortida a Sant Julià de Lòria i el d’arribada als Cortals d’Encamp. El més llarg és de 145 quilòmetres i 5.200 metres de desnivell i passa per la collada de Beixalís, coll d’Ordino, alt de la Rabassa, coll de la Gallina, alt de la Comella i els Cortals d’Encamp. Aquest és un itinerari que no varia perquè «és un recorregut que funciona», ja que «té la seva història» per l’etapa de la Vuelta. La sortida serà a les 8.00 hores. El traçat mitjà és de 80 km i 3.500 m, passant per la Rabassa, Gallina, Comella i Cortals. Arrencarà a les 8.30 h. Començarà 10 minuts abans el recorregut curt, de 28 km i 1.700 m, que té les ascensions de la Comella i els Cortals.



A diferència de l’any passat no es disputarà la cronoescalada, que es desenvolupava el dia abans entre el poble d’Encamp i els Cortals. Es varia el format i com a avantsala es realitza el dia 5 la Purito Kids al mateix Encamp, amb curses per a diverses categories: prebenjamí, benjamí, principiant, aleví i infantil. «Apostem molt per la base», assenyala Emili Pérez, president de l’Sprint Club Andorra. El mateix dia a Sant Julià es realitza la fira de la bicicleta, amb estands de material i cultura ciclista. També es realitzarà l’entrega de dorsals i la reunió prèvia amb els participants de cadascuna de les curses.



La Purito està plantejat com un esdeveniment de caràcter social i no competitiu. «És una marxa de tots, per a disfrutar-la», afirma Rodríguez, sent «una festa i volem que ho sigui durant molts anys». La presència de la Purito Kids permet que sigui per a tots els públics i es converteixi en un «cap de setmana en família per disfrutar».