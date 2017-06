Notícia El PS creu que l’heliport costarà 7 milions més del que diu el Govern La formació demana que s’avaluï Tresoles amb els mateixos criteris que els altres terrenys La consellera comunal, Cèlia Vendrell, el primer secretari, David Rios, i la consellera general, Rosa Gili, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) s’oposa a què l’heliport es construeixi a Tresoles, com a mínim, sense que abans s’avaluï el terreny amb els mateixos criteris que es van utilitzar el 2015 per descartar els espais que no eren adequats per fer-hi la infraestructura. Així ho van explicar ahir en roda de premsa el primer secretari del partit, David Rios, la consellera general, Rosa Gili i la consellera comunal escaldenca, Cèlia Vendrell, en representació també dels socialdemòcrates encampadans, tot lamentant la «constant improvisació de DA». En aquest sentit, Vendrell va indicar que «l’heliport costarà 10 milions pel cap baix» entre la infraestructura, el servei anti incendi i l’emmagatzematge de carburant, entre d’altres, el que suposaria un increment de set milions d’euros respecte les previsions del Govern. Un fet amb el qual, va remarcar Gili, «cal que siguem seriosos perquè són diners públics».



A més de voler que l’Executiu demani als experts francesos que realitzin un estudi de Tresoles seguint els mateixos criteris que es van utilitzar per altres ubicacions –com el de la Comella o el de la Borda Vidal–, el PS també considera que cal que l’anàlisi s’acompanyi d’un estudi de la viabilitat econòmica del projecte. I és que, a l’entendre dels socialdemòcrates, l’heliport és una infraestructura «útil» si hi ha «una massa crítica considerable que l’utilitzarà de forma habitual». «Si hi ha moltes persones que faran servir l’heliport i ens permet aterrar a l’aeroport del Prat, serà interessant de fer», va opinar Vendrell.



Per tot, la consellera comunal va deixar clar que «no diem no a l’heliport però sí a fer-ho en aquet lloc perquè costarà molt i perquè no s’ha definit la massa crítica».



La valoració del 2015 / En el primer informe que va demanar el Govern es van avaluar fins a deu terrenys. Els resultats van donar les millors valoracions a un dels terrenys situats a la Comella –més tard descartat per «qüestions polítiques»– amb una puntuació de 17 sobre 20, i un a Engolasters amb un 16 sobre 20, que el PS creu que també es va descartar per motius polítics. Els criteris que es van utilitzar van ser les operacions aèries, la dificultat de fer la infraestructura, l’accessibilitat, l’entorn i si l’instal·lació es podria construir per fases.



Vendrell va relatar que l’octubre del 2016 l’Executiu rep un nou informe, aquest cop sobre el terreny de Tresoles, de «només dues pàgines» i escrit en «condicional», de manera que «no és ni positiu ni negatiu». Per això, la formació va decidir puntuar dit terreny en base els criteris del 2015 tot remarcant que «nosaltres no som experts» i van concloure que la valoració seria d’un nou sobre 20. Al seu entendre, resten punts el fet que un dels dos accessos aeris que permet el terreny requereix de fer maniobres, que la carretera d’accés s’ha de construir, la proximitat de FEDA i d’habitatges i la impossibilitat de construir l’instal·lació per fases.



Els socialdemòcrates creuen que es va descartar la ubicació a Engolasters perquè la cònsol major escaldenca, Trini Marín, es va comprometre a no construir l’heliport a la parròquia si els veïns hi eren contraris. El terreny de Tresoles, situat en territori encampadà però a tocar d’Escaldes-Engordany, facilitaria, a parer del PS, que Marín no trenqués la seva promesa i que la infraestructura es construís a prop del centre.