Notícia Els comuns rebran simulacions de les transferències de Govern Als criteris de territori i població per rebre els ingressos se n’afegiran de nous Reunió mensual dels cònsols majors i menors, ahir al Comú de Canillo. Autor/a: ANA/M.J.

Continuen les reunions tripartides (comuns, Govern, grups parlamentaris) per tancar la reforma de les transferències i les competències comunals, que tenen lloc cada dilluns. A la trobada de la setmana que ve, als cònsols se’ls entregaran unes simulacions sobre com quedaran les transferències, calculades sobre la base de 55 milions d’euros. El que s’ha de decidir és com es calcularà la progressió anual de les transferències: o segons l’evolució del PIB o segons els ingressos de l’Estat, el que pot fer pujar o disminuir la quantitat rebuda per les parròquies. Els comuns tindran els càlculs de les diferents variables sobre la taula.



Amb tot, també s’haurà de tenir en compte els nous criteris de distribució parroquial. D’entrada, perquè cada parròquia defensa la seva especificitat (Andorra la Vella, la capitalitat; Sant Julià, els quilòmetres de carreteres secundàries, per posar dos exemples); i, en segon lloc, perquè ja no només es valoraran els criteris de població i de territori. Les noves transferències es calcularan en base a nous conceptes, com la gent gran, la infància, la solidaritat interparroquial, la sostenibilitat, les pernoctacions, els quilòmetres de carreteres secundàries, el doblament de serveis (el Pas de la Casa és un nucli molt allunyat d’Encamp), etcètera.



El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va comentar ahir que «si analitzem els números globals, més o menys tots cobrem igual». L’important serà trobar «l’equilibri» i un consens prou ampli per evitar que després, quan la nova llei de transferències comunals passi a tràmit parlamentari, s’evitin les esmenes i el procés s’endarrereixi més.



D’altra banda, la futura Agència Tributària dels comuns està aturada ja que depèn de la reforma competencial. Les set parròquies centralitzaran la gestió del cobrament dels tributs, taxes i impostos però necessiten tenir la potestat de poder adjudicar aquesta activitat a un tercer.