Notícia Canillo i Encamp aniran a l’una per salvar Nevasa i Grandvalira Torres i Mandicó asseguren que desconeixen els motius de fons que té Viladomat Els cònsols d’Encamp i Canillo, Jordi Torres i Josep Mandicó, respectivament, ahir al Comú de Canillo. Autor/a: ANA/M.J.

Tots a l’una, i un per a tots. Els cònsols d’Encamp i de Canillo es fan seu el lema mosqueter i han assegurat que estan junts a l’hora d’evitar la dissolució de Nevasa i, per tant, el trencament de Grandvalira. «L’objectiu comú és salvar Nevasa i Grandvalira i anem a l’una; això sí, cadascun té les seves especificitats», va advertir el cònsol encampadà, Jordi Torres. Ara bé, com s’evitarà la fi del domini esquiable més gran dels Pirineus és una incògnita, tot i que «hi ha moltes fórmules», va especificar el cònsol canillenc, Josep Mandicó.



Els dos líders comunals, però, no es van voler mullar a l’hora de posicionar-se perquè van assegurar que desconeixen «els motius de fons» que han portat a Joan Viladomat, màxim accionista de Saetde –la societat que gestiona Pas de la Casa-Grau Roig–, a voler extingir Nevsa –la societat de Grandvalira, que suma Saetde i Ensisa (Soldeu-el Tarter). Viladomat ho va anunciar fa una setmana durant la celebració d’un Consell d’Administració de Nevasa, sense previ avís, i tot i que s’ha dit per activa i per passiva que l’empresari està molest per les atencions del Govern a Secnoa, per haver declarat d’interès nacional la plataforma de Soldeu, hi ha més raons. Viladomat, però, està de viatge a Groenlàndia –va marxar després de deixar anar la bomba– i els cònsols esperen la seva tornada per parlar-ne i veure com es pot afrontar la intenció de trencadissa. «No escatimarem esforços per solucionar el problema; l’esperança és l’últim que es perd», va insistir Mandicó.



Torres va reconèixer que quan Viladomat va avidar de la seva voluntat al Consell d’Administració, el Comú d’Encamp, com a soci de Saetde, li va donar suport, però va deixar clar que «volem salvar-ho». Abans de l’estiu se celebrarà una assemblea extraordinària per acordar la decisió definitiva. El Govern ja ha anunciat que no farà cap pas fins que no tingui lloc l’assemblea i es voti la dissolució (o no).