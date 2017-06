Notícia El PS dubta del perquè es declara la plataforma de Soldeu d’interès nacional El parlamentari del PS, Pere López. Autor/a: MARICEL BLANCH

Pere López, conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), té dubtes en relació a què la Federació Internacional d’Esquí (FIS) exigís el projecte de la plataforma i l’aparcament de Soldeu per concedir la celebració de la Copa del Món del 2019, tal com s’ha assegurat per declarar el projecte d’interès nacional i justificar una inversió de 24 milions d’euros. El parlamentari ha subratllat que la FIS ja considera com a «excel·lent» l’actual instal·lació i que només va recomanar millores que feien referència a ampliació d’espais però, en cap cas, una construcció com la que ara es vol tirar endavant i per a la qual el Govern ha atorgat una declaració d’interès nacional que no compleix els requisits establerts a la llei. Per això, el polític socialdemòcrata vol que el gabinet s’expliqui al Consell General i ha tramitat una pregunta oral que s’haurà de respondre en la sessió prevista per al pròxim dia 15. A través dels perfils de les xarxes socials del PS, el partit ha difós la carta de la FIS i altres documents per argumentar la seva posició.



En l’escrit tramitat a Sindicatura, López remarca que «la carta de la FIS» ja «considera excel·lent la pista de l’Avet» i insisteix que només «s’indica que aquesta consideració podria ser encara millor en el cas de disposar de més espai per a cabines de premsa, estands i accessos públics». Per tot això, López demana «de quina informació es desprèn l’exigència de la FIS d’allargar la pista així com la de construcció d’un aparcament» i es pregunta «quines alternatives ha estudiat el Govern tant en la pista Avet com en la resta del domini Grandvalira».



Anàlisi de documentació / El parlamentari ha explicat que «hem analitzat la informació lliurada pel Govern i, en particular, la carta de la FIS del 2012» i «no hem sabut trobar les exigències suposades d’ampliació de la pista i de la construcció d’un aparcament», ja que «la demanda consisteix bàsicament a disposar de més espai per posar els estands i els mitjans de comunicació». Per tant, segons el PS, «al nostre entendre, no es pot desprendre de cap manera l’exigència ni l’obligació de construir una instal·lació com la que el Govern ha validat mitjançant la declaració de projecte d’interès nacional».



El partit també ha fet pública «l’escassa» documentació tramesa des del Ministeri d’Ordenament Territorial amb què el Govern ha justificat la declaració de la plataforma esquiable de Soldeu com a projecte d’interès nacional. En aquest document, el PS ha assenyalat diferents incongruències, com que s’assegura que l’atorgament de les finals de la Copa del Món del 2019 depèn del fet que la plataforma es tiri endavant, quan les proves ja estan adjudicades, o que es digui que l’aparcament soterrani és una exigència de la FIS, quan en cap cas se cita a la carta; o la interpretació de la plataforma esquiable com una instal·lació que entra en la consideració d’equipament educatiu i cultural.