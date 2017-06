Notícia L’Arxiu presenta la restauració del ‘Llibre de Consells del Consolat’ El volum conté les actes de les reunions municipals i d’altres documents Detall del Llibre de Consells del Consolat de la Seu d’Urgell (S.XV-XVI).

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell fa avui, Dia Internacional dels Arxius, una presentació pública de la restauració del Llibre de Consells del Consolat de la Seu d’Urgell dels anys 1431 a 1509. L’acte, que se celebrarà a les 8 del vespre a l’Arxiu Comarcal, comptarà amb les intervencions de Julio Quílez, director de l’Arxiu Comarcal; Lluís Obiols, arxiver municipal, i Laura Feliz, restauradora del llibre.

El Llibre de Consells de 1431 a 1509 és el primer volum conservat d’aquesta sèrie documental, antecessora dels Llibres d’Actes del Ple, que és pràcticament completa fins a l’actualitat. Es tracta d’un volum de gran format, de 995 folis de paper i amb cobertes de pell, inicialment tenyides de color vermell, motiu pel qual el llibre es va conèixer durant segles com a Llibre Vermell de la Seu. A les seves pàgines s’hi recullen les actes de les reunions de la corporació municipal i altres documents amb valor legal, com ara ordinacions o sentències per conflictes entre veïns, i s’hi poden resseguir episodis importants de la història de la ciutat, com per exemple la Guerra Civil catalana del segle XV.

El volum estava desenquadernat i amb els primers i darrers quaderns de paper en mal estat, amb el paper molt trencadís, diversos estrips i una acumulació de pols i brutícia. La intervenció ha consistit en el desmuntatge de tot el volum, la restauració dels fulls un a un i la seva reenquadernació, sempre conservant els materials originals i reintegrant únicament les parts necessàries per tal d’assegurar-ne una correcta conservació i fer-ne possible la manipulació i consulta. La restauració, a càrrec de la restauradora Laura Feliz Oliver, es va realitzar entre l’agost de 2016 i el febrer de 2017, informa RàdioSeu.

L’acte es complementarà amb una mostra gràfica sobre l’evolució del procés de restauració del llibre a través d’una acurada selecció de les fotografies.