Els clubs de LEB volen suprimir el cànon i mantenir els dos ascensos

La preocupació per la dificultat de pujar a la Lliga Endesa va portar els clubs de la LEB Or a reunir-se amb la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB). Les entitats demanen suprimir el cànon d’ascens a l’ACB i el Fons de Regulació d’Ascensos i Descensos. També que es mantinguin les dues places actuals que permeten pujar a la màxima categoria del bàsquet espanyol.



A la trobada a Madrid van assistir el president de la FEB, Jorge Garbajosa, i 14 dels 18 equips de la competició, amb les absències del CB Prat, Marín Peixegalego, Araberri i Leyma Coruña. L’ens va informar les entitats sobre la recent proposta del Consell Superior d’Esports de mantenir la pròxima temporada la Lliga Endesa en 18 equips i de cara al curs 2017-2018 es rebaixin en dos, i també sobre l’estat de les negociacions amb l’ACB després de la resolució de la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència. Els equips de la LEB Or, a excepció de l’FC Barcelona, que té el filial en aquesta categoria i el primer equip a la Lliga Endesa, van acordar que qualsevol tipus de decisió definitiva ha de passar per complir-se els elements de suprimir el cànon i que es mantinguin les dues places d’ascens.



Consideren que és necessari aplicar unes condicions econòmiques de participació a l’ACB idèntiques per a tots els clubs, amb independència que formin part de la competició o siguin de nou accés. Tot això sense que derivi en la pèrdua per part de la FEB de les seves competències actuals en aquesta matèria. Les entitats de la LEB Or i la federació consideren que aquestes són les millors condicions possibles per seguir treballant en el creixement i el desenvolupament del bàsquet espanyol.