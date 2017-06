No estaran permeses les escoltes telefòniques en casos menors

La modificació del Codi de procediment penal no permetrà que es realitzin escoltes telefòniques de manera generalitzada, tal com es pretenia amb la modificació de llei proposada des del Govern. Actualment són legals les que tinguin a veure amb casos majors, però no en els menors, el de menys importància. I així seguirà sent. Tal com va argumentar ahir Espot, «la voluntat» de Demòcrates per Andorra «que hi hagués consens» al voltant d’aquesta qüestió «no s’ha aconseguit» –generalitzar les escoltes telefòniques sigui quina sigui la gravetat del cas– i, per tant, s’ha retirat l’esmena que s’havia presentat i s’ha acceptat que el text quedi redactat com estava inicialment.



Una notícia que ja havia avançat al matí el conseller socialdemòcrata Víctor Naudi, qui havia celebrat que l’esmena no havia quallat. Sota el seu parer, una bona notícia perquè «es vulneraria la intimitat de les persones».

El Govern no s’aturarà aquí / Però això no queda aquí. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior va avançar que el Govern vol iniciar una comissió de treball «per arribar a una solució de consens en la matèria», amb la voluntat de tirar endavant un projecte o proposició de llei per legislar sobre la qüestió de les escoltes telefòniques perquè, segons va puntualitzar, «no pot ser que hi hagi la proposta de mínims que hi ha actualment. No es dona una resposta satisfactòria a segons quines conductes delictives».



Espot es refereix a internet i, en concret, a les xarxes socials, un món virtual paral·lel en el qual cada dia hi fem més vida. «Ara es fa difícil perseguir aquesta informació». I poder fer-ho permetrà obrir el ventall de proves inculpatòries en judicis, cosa que està funcionant en els casos de gran rellevància. Però per qualsevol motiu... Aquí hi ha debat.