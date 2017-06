Temps per reflexionar un projecte amb la permanència com a fita

Són moltes emocions seguides les que ha viscut l’FC Andorra darrerament. Amb la temporada finalitzada, i amb el somni de l’ascens sense arribar a complir-se, toca plantejar-se el proper projecte. Però abans hi haurà un període de reflexió, per plantejar cap a on ha d’anar l’equip després de tot el que ha succeït, i de les circumstàncies actuals en què es troba l’entitat.



La mort d’Emili Vicente ha deixat tocats a molts. Va deixar empremta i la sobtada defunció va ser tot un cop. Tal és així que fa plantejar moltes coses. «Ens ha afectat a tots moltíssim. Tota la il·lusió que podies tenir 15 dies enrere, ara et sents buit», assegura Albert Ferré, president de l’FC Andorra, que tampoc assegura a dia d’avui la seva continuïtat al capdavant del club. «La intenció és continuar, però el pal ha estat molt gros. Amb l’Emili, a part de ser el nostre entrenador, feia molts anys que el coneixia i teníem una relació bastant fluïda. És una cosa que et deixa bastant tocat» i «estem en un impàs, reflexionant amb les coses que hem de fer i, de moment, no s’ha parlat amb ningú. Pel que sabem nosaltres, la majoria de gent vol continuar». Carregaran piles durant uns dies i ara inicien «una reflexió profunda per veure on podem arribar».



La primera decisió a prendre, per començar a donar-li forma el projecte, és el nom del nou entrenador. «La problemàtica és saber qui substitueix , l’Emili. És una decisió molt difícil perquè, evidentment, no trobarem cap entrenador com ell», assegura, i respecte a qui s’acabi confirmant «no l’hem de comparar». Al club han arribat diverses ofertes de tècnics forans, però la preferència és que sigui del país i sigui ben coneixedor del futbol nacional. «Hem de tenir clar el tipus de perfil d’entrenador que volem i llavors intentar seguir el camí que ens ha marcat l’Emili», que serà «una cosa supercomplicada». Amb el tècnic confirmat es començarà a avançar en la confecció de la plantilla, que comptarà amb unes característiques similars a les actuals, perquè «la política del club és intentar sempre tenir la major part de gent del país i buscar fora el que no podem trobar aquí».



La directiva haurà de funcionar a contrarellotge ja que «el projecte de cara a la temporada vinent ja estava molt empastat i per les circumstàncies s’ha caigut tot a terra». El plantejament és «primer de tot trobar un entrenador, parlar amb aquesta persona i a partir d’aquí intentar fer una plantilla per almenys mantenir la categoria. Aquest any hem estat a dalt de tot, però ja veurem l’any vinent com se’ns donarà la competició. Si podem mantenir el grup actual no crec que tinguem problemes per mantenir-la, tot i que és una categoria molt dura», exposa Ferré, que no vol que amb les seves paraules es pensi que l’objectiu serà de mínims, perquè «l’any passat ja vam dir que el projecte del club era consolidar-se a la categoria» i en canvi es va estar lluitant per l’ascens fins a l’última jornada, ocupant posicions capdavanteres durant tot el campionat.

Balanç / Al camp de la UE Sants diumenge passat l’FC Andorra va donar per finalitzada una campanya esportivament positiva, però no així en altres conceptes pels que han hagut de passar. «Ha estat una temporada excel·lent, però a la vegada molt dura per les circumstàncies que han envolat l’equip, com quan va marxar el Justo i quan, malauradament, l’Emili ens va deixar. Aquest final ha estat molt dur. La plantilla s’ha buidat amb tot el que tenia, ha fet una gala d’una professionalitat encara que sigui amateur, i d’un compromís amb el club i l’equip del cent per cent. Per una part, estem contents de com ha respost la plantilla, però, per l’altra part, estem molt dolguts per la pèrdua de l’Emili», exposa Ferré.



L’equip no va poder afrontar en una situació adient el darrer matx. «La il·lusió estava en tota la plantilla poder aspirar a pujar, en unes condicions normals, però malauradament no ho hem pogut fer» tot i tota la constància posada, «hem fet el que hem pogut i s’ha d’agrair als jugadors l’esforç que han fet perquè diumenge no era un partit fàcil de jugar. Era un dia molt complicat per tot el que són les emocions i els records. Se’ls ha de lloar». El president va trobar sobretot a faltar més encert ofensiu durant l’any. «Hi ha hagut jugadors que no han donat la talla» en aquesta faceta, amb números golejadors de la part mitja-baixa de la taula. Defensivament és on va destacar l’equip, sent l’equip que menys gols va rebre: «L’equip s’ha sabut defensar, explotar totes les virtuts que tenia i, per això, hem fet la temporada que hem fet».

Kike, primera baixa confirmada