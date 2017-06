L’Esbart Valls del Nord torna als escenaris a l’Auditori Nacional

L’Esbart Valls del Nord pujarà a l’escenari de l’Auditori Nacional d’Andorra el dissabte vinent en una nova representació del Festival Infantil i Juvenil amb un espectacle basat en la festa major, segons informa el comú d’Ordino. «Ben atapeïda d’actes i manifestacions culturals diverses, la festa major, és el punt àlgid, l’esclat de l’alegria col·lectiva en la vida d’un poble, de les seves entitats, la seva societat, la seva gent», va explicar ahir Sandra Tudó, codirectora de l’esbart i coreògrafa.



Les seccions de petits, infantils A, infantils B i juvenils presenten un festival folklòric amb nou estrenes. El públic podrà gaudir de cançons i balls populars com La castanya i Els tres tambors, polques com Quan mirem, balls centenaris com La polca de l’ours, danses tradicionals com L’entrellissada o la jota del Ball de coques.



De la cobla, als grups de pop-rock, passant per bandes de folk i jazz. Així mateix, s’inclouen dues propostes: Viu, del grup Roba Estesa, amb música fusió del folk i rumb i Tarraco.ad, esbart que es farà en homenatge a les terres tarragonines.