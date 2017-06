Detectat el primer cas de ‘Balena blava’

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell atén el primer cas de Balena Blava, segons han revelat les psicòlogues del centre mèdic Bibiana Sans i Sara Garcia. Aquest primer cas seria una noia que està en tractament psicològic, però Sans i Garcia no van donar més detalls ni de la seva identitat ni situació. El joc de la Balena blava és una mena de gimcana que s’ha fet popular a través de Facebook, en la qual els joves han de passar proves i penjar-les a les xarxes socials. N’hi ha que inclouen autolesions i la darrera és el suïcidi.



De fet, el Govern va fer arribar una circular a mitjans de maig a les escoles alertant sobre aquest joc. Aquesta carta la van transmetre als professors, però perquè també la fessin extensible als pares. En la circular es demana els treballadors de les escoles i els pares que estiguin atents per veure si els joves fan algun canvi de comportament, cosa que podria implicar que estiguessin sent víctimes d’aquest joc.



Garcia va assenyalar que molts dels participants de la Balena Blava reben xantatges o pressions per participar en el joc i que s’autolesionin.

Ara bé, tant Sans com Garcia alerten que no és només la Balena Blava, que s’ha fet popular, sinó que també hi ha casos de joves que es lesionen per la seva pròpia voluntat i decideixen pujar-ho a les xarxes. «És un nom, però les conductes es repeteixen, si no és la Balena blava serà un altre», va dir Garcia. «Les mutilacions estan de moda i es posen a les xarxes, els adolescents les posen perquè no volen ser menys que els altres», va destacar Sans. En aquest context, va detallar que moltes vegades els joves busquen el risc i fan aquestes mutilacions com a proves per reptar-se.



Garcia també va emfatitzar que això és una mostra més de la societat en la qual vivim. «Fan la millor foto per tenir el nombre més gran de likes, de comentaris, popularitat o èxit en les xarxes socials», va precisar la psicòloga, que va exposar que amb això busquen l’acceptació dels seus companys. «Són adolescents que no tenen habilitats per enfrontar-se a la realitat d’una altra manera», va ressaltar.



De la mateixa manera es va expressar Sans, que va apuntar que són joves que utilitzen «estratègies inadequades per ser acceptats socialment, tenir més amics». A més, va agregar que com que se senten poc realitzats socialment, «fan coses poc adequades». A més, això s’afegeix que «no estan en un bon moment emocional» i proven d’autolesionar-se. «Li agafen el gust i se senten alleujats temporalment», va assenyalar.



El paper clau dels pares / Tant Sans com Garcia van ressaltar que el paper dels pares és vital per prevenir aquests casos. Per això, demanen que coneguin i s’informin sobre les xarxes socials que utilitzen els seus fills. Així mateix, els aconsellen que eduquin i expliquin els menors sobre els riscs de les xarxes socials i, fins i tot, que els hi posin límits a l’hora d’utilitzar-les, com que no els deixin entrar a determinats webs o xarxes socials. «Les noves tecnologies tenen molts avantatges, però hem de ser conscients que també tenen riscos. És important que els pares coneguin aquestes coses i puguin prevenir els riscos», va sentenciar Sans.



Un joc popular arreu del món / Maylen, una colombiana de 13 anys, li va preguntar a la seva mare si existeixen les balenes blaves. Dies després es va penjar amb una soga. A Rússia, on es va originar el joc, s’han matat més de 130 joves entre el 2015 i el 2016, mentre que a Catalunya una alumna de primer de Batxillerat va alertar que tres menors de segon d’ESO, dos nois i una noia, estaven jugant a aquest joc. Quins són els reptes d’aquest macabre joc en el qual cada cop hi ha més víctimes arreu del món? Els adolescents són captats a través de grups de Facebook i han de superar una cinquantena de proves, que les guia un curador.



El primer repte es tracta que, amb una navalla o màquina d’afaitar, els joves es marquin en una part del seu cos F57. La segona prova consisteix que els participants es llevin a les 04.20 hores de la matinada per veure pel·lícules de terror. Després, el curador farà preguntes sobre els films que han vist. En la cinquena es pregunta als nois que si estan llestos per ser una balena blava. En el cas que la resposta sigui afirmativa s’han d’escriure Sí amb un ganivet a la cama, si no s’han de fer forts talls per castigar-se. També han de superar reptes que inclouen autolesions als llavis, dibuixar-se una balena blava amb una navalla al braç o punxar-se la mà amb agulles. A més, el curador té reptes que els elegirà segons el perfil de la víctima.



«Saltar d’un edifici alt, penjar-se, etcètera. Prendre la seva pròpia vida», és el darrer repte que posa fi al joc i, també, a la vida de l’adolescent.