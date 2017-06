Notícia El Govern diu que no cal buscar culpables de les irregularitats al SAAS El PS i Ld’A reclamen que es posi fi a la mala gestió del SAAS Imatge aèria de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Autor/a: El Periòdic

«No és qüestió de buscar culpables, sinó que no torni a passar en el futur». Així va respondre ahir el secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, preguntat pels periodistes en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres sobre les irregularitats al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) detectades pel Tribunal de Comptes en el seu informe referent a l’exercici 2015 tot remarcant que «en cap cas el Tribunal de Comptes apunta a responsabilitats civils». León també va recordar que des de l’any passat «el consell directiu del SAAS va establir uns mecanismes de millora en la gestió». «Estem posant fil a l’agulla, intentem regular la situació des del 2016», va assegurar.



Per la seva banda, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va declarar que «hi ha qüestions complexes com els complements salarials i es farà un reglament per tenir una base», ja que al seu entendre «cal un suport normatiu».



L’oposició, en canvi, va ser molt més dura a l’hora de valorar l’informe del Tribunal de Comptes referent al SAAS. La consellera general socialdemòcrata, Rosa Gili, va lamentar la «disbauxa» en la gestió del SAAS i va remarcar que «any rere any es repeteixen les mateixes irregularitats i no podem acceptar que no es faci res». La parlamentària també va deixar clar, contràriament a les declaracions fetes pel secretari d’Estat de Salut, que cal demanar responsabilitats. Amb tot, va deixar clar que «moltes coses van més enllà del SAAS, ja que per sobre tenen el ministre de Salut i el de Finances». «Hi ha una intervenció general, hi ha un ministre de Finances, jo crec que hi ha molta gent aquí que pot tenir responsabilitat», va remarcar Gili.



En aquest sentit, també va manifestar que desconeixen si la Fiscalia ha començat algun tipus d’investigació per determinar quines responsabilitats, més enllà de les administratives, hi ha en la gestió del SAAS i les irregularitats constatades. Des del seu punt de vista, seria necessari que s’investigués per part de la Justícia però també que la ciutadania s’impliqués en aquests casos castigant políticament el Govern demòcrata i no tornant-li a donar la victòria a les urnes, com indicava la setmana passa l’enquesta feta pel CRES.



Els liberals també van coincidir en lamentar que es repeteixin informes negatius sobre la parapública «any rere any». La consellera general Judith Pallarés va qualificar de «molt lamentable que Demòcrates per Andorra no hagi posat fil a l’agulla abans». Respecte a l’acomiadament de l’exdirector econòmic del SAAS, Quirze Font, a principis d’any, Pallarés va considerar que «haurem d’esperar a veure l’impacte que té i si realment hi ha una millora». En tot cas, però, «cal aprofundir en les solucions», va afegir.

Sobre el silenci, fins ara, de la Fiscalia, la parlamentària liberal va indicar que «només podem esperar» però «està clar que el SAAS també està obligat a complir amb les obligacions i amb la llei».