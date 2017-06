Notícia El Palau de Gel no té el permís administratiu per funcionar L’auditor diu que l’ens no té el registre per dur a terme l’activitat comercial

Els auditors que han dut a terme la fiscalització del Palau de Gel per compte del Comú de Canillo i que el Tribunal de Comptes ha recollit en la seva anàlisi referent al 2015, remarquen que les instal·lacions «no disposen del document de permís administratiu d’obertura al registre de comerç per tal de dur a terme la seva activitat comercial».

Tampoc existeixen, indiquen, «contractes escrits en la majoria d’acord amb les entitats en els quals el Palau de Gel manté algun tipus de col·laboració o acord en referència a descomptes i promocions», per la qual cosa s’adverteix que «l’entitat hauria d’adoptar les mesures necessàries per tal de poder formalitzar la contractació d’aquest tipus de treballadors per donar compliment» a la llei.



D’altra banda, l’auditoria posa en relleu que els fons propis del Palau de Gel «són negatius a causa de les pèrdues acumulades en exercicis anteriors». A més, els experts manifesten que «no podem obtenir evidència sobre la viabilitat futura de l’entitat donat que no es disposa d’un informe de gestió a llarg termini on es detallin factors que ajudin a reduir o eliminar el dubte sobre la capacitat de l’entitat d’acomplir el principi de gestió continuada».



Així mateix, exposen que els comptes del 2015 «no estan degudament aprovats pel Consell de Comú a data d’inici i finalització dels treballs de fiscalització quan, segons estatuts de l’entitat, haurien d’estar com a màxim a finals de febrer».



Els auditors també recomanen que es defineixi de forma clara la naturalesa jurídica de l’entitat. Tal com s’apunta, «el Palau de Gel no té una forma jurídica definida i el seu funcionament no es regeix sobre els seus estatuts», la qual cosa no permet «discernir clarament la normativa a aplicar». A falta d’aquesta normativa concreta que hauria de ser aprovada pels òrgans de govern de l’entitat, «s’han d’aplicar aquelles que regeixen el funcionament del Comú de Canillo».



En aquest sentit, l’informe recorda que el Palau de Gel es va construir «amb la voluntat de ser una organització autònoma, que funcionés separadament de l’administració del Comú de Canillo». No obstant, afegeixen, «des de l’octubre de 2013 la coordinació es realitza des del comú».



A opinió de l’auditor, l’entitat hauria d’estar subjecta a IGI en la mesura que ho sigui el comú canillenc «per a aquelles activitats que siguin subjectes i siguin d’aplicació de l’impost, és a dir, que no siguin exclusives per als comuns i puguin entrar en concurrència amb el sector privat». Amb tot, conclouen que la manca de dita personalitat jurídica «no ens podem expressar sobre si l’entitat es troba subjecte a aquest impost».