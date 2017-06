SDP critica la gestió de Martí en l’afer de la Plataforma de Soldeu

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va qualificar ahir de «precipitada» la gestió que el Govern ha fet en l’afer de la Plataforma de Soldeu que amenaça el futur de Grandvalira. En roda de premsa, el conseller progressista, Víctor Naudi, va criticar la «manca de cautela» de l’Executiu que al seu entendre havia d’anar en «peus de plom» i parlar primer amb tots els interlocutors abans «d’agafar partit per Canillo». Al seu entendre, la «falta de tacte» del cap de Govern, Toni Martí, «fa trontollar l’equilibri» de l’estació.A més, Naudi també va destacar que no s’ha respectat la legalitat vigent, ja que la llei d’ordenament del territori no preveu que les infraestructures esportives puguin ser declarades d’interès nacional.Tot plegat posa en perill, al seu entendre, «el model turístic del país» a més de «tornar a fomentar el parroquialisme». En aquest sentit, el parlamentari va criticar que el ministre Francesc Camp i Jordi Cinca s’hagin posicionat a favor de Canillo. «Deixen el comú d’Encamp de banda i una vegada generat el problema, el cap vol intervenir com a mediador. És poc seriós», va sentenciar. La manera de fer del Govern, va afegir, «fa perillar el volum de turistes que vindran al país sent un dels pilars de la nostra economia»./ La roda de premsa també va servir perquè SDP fes una valoració dels resultats de l’enquesta política realitzada pel Centre de Recerca Sociològica (CRES). Segons va exposar el president del partit progressista, Jaume Bartumeu, els resultats demostren que «no hi ha una alternativa política» al Govern demòcrata. Els enquestats, va considerar, «no veuen una opció alternativa estructura i seriosa». Per això, va destacar, encara que la població no aprovi l’Executiu creuen que tornarien a guanyar, «ens ho confirma l’enquesta».Bartumeu també va destacar que hi ha un alt percentatge dels enquestats que no sap que votaria o que prefereix no contestar. Un fet que «ens obliga a matisar» la lectura, va constatar. És important també «fer una reflexió sobre com cal fer madurar el sistema democràtic», ja que més de la meitat dels enquestats van exposar que estan insatisfets amb el funcionament de la democràcia a Andorra.Així mateix, mereix també una reflexió la poca confiança de la ciutadania cap als partits polítics i cap als coprínceps. «La ciutadania no està contenta amb l’oferta i no aplaudeix la figura dels coprínceps com a caps d’Estats».Finalment, va deixar clar que «s’ha de seguir treballant més i millor», ja que la feina a l’oposició d’SDP torna a suspendre per tercer any consecutiu. Va celebrar, però, que la ciutadania el situï en el segon lloc de la llista de polítics més valorats, per darrera de Toni Martí.

- Socialdemocràcia i Progrés (SDP) treballarà per buscar coalicions en les llistes territorials de cara a les properes eleccions. Així ho va anunciar ahir el president del partit, Jaume Bartumeu, que segueix mantenint converses amb Liberals d’Andorra per fer una alternativa política a Demòcrates per Andorra (DA) «en favor del futur del país». Segons va manifestar el president d’SDP, «el partit del Govern s’enduu les territorials amb una majoria relativa» però «el resultat seria molt diferent si hi hagués una coalició».



-Malgrat que Bartumeu no va voler avançar si les reunions dutes a terme amb el secretari general de Liberals, Amadeu Rossell, van camí de formar una plataforma conjunta, sí que va indicar que hi ha la «voluntat compartida de treballar per al país» buscant acords.