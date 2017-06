Els duaners lluitaran fins al final per tenir el 20% de les sancions

Els duaners aniran fins on faci falta per reclamar el 20% de les sancions que, segons el Codi de Duana del 2004, els hi pertocaria. «La voluntat és arribar fins al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg si fa falta per exigir al Govern que apliqui la llei», va destacar ahir a EL PERIÒDIC Pol Sansa, un dels duaners que va interposar una demanda a la justícia. En concret, dos duaners van anar als tribunals, però ho van fer en representació de 72 treballadors d’aquest sector. El Tribunal Superior (TS), però, ara ha resolt en contra de la demanda dels duaners que reclamaven el 20% de les sancions.



Segons el Codi de Duana, que té rang de llei, «el 20% de l’import de les sancions per infraccions a les disposicions legals en matèria tributària duanera forma part dels drets econòmics de les finances públiques com a incentiu i complement de finançament de la jubilació i de millores socials dels funcionaris de Duana, establint-se per reglament la seva regulació i condicions d’aplicació».



Ara bé, segons va explicar Sansa, el Govern tenia un període de sis mesos per fer el reglament per habilitar aquest 20% de les sancions pels treballadors de les duanes, però 13 anys després encara no l’han especificat. Aquest cos va presentar sense èxit projectes de reglaments al Govern el 2004, el 2006 i el 2010. «Hi ha una inacció del Govern i si no tens aquest reglament, no es pot desenvolupar la llei», va ressaltar Sansa, visiblement molest, que hi va afegir que han reclamat «al ministre de torn» de cada un dels Governs que s’han anat succeint que hi posés una solució.



A més, va assegurar que el problema principal és que mai «hi ha hagut aquesta reserva» del 20% de les sancions i que, ara, el Govern argumenta que aquesta serveix per pagar les jubilacions. Ara bé, Sansa exposa que això no és així, ja que com tots els treballadors ells tenen dret a la jubilació i que, aquest 20%, és un complement o incentiu per les seves tasques i, no pas, per pagar les jubilacions del col·lectiu. «El Govern té l’obligació d’aprovar aquest reglament, però no ho ha volgut fer mai», va destacar Sansa.



«El Govern ha sigut negligent», va afirmar. A més, per al duaner el problema és que amb la resolució del TS se li diu a l’Executiu que «si no compleix, no passa res». En canvi, segons Sansa, el que s’hauria de fer és obligar el Govern perquè actuï per desenvolupar el reglament i, en conseqüència, la llei.

Estudien emprendre mesures / Per tot això, el col·lectiu no descarta prendre algun tipus de mesura per pressionar el Govern. Ara per ara, però Sansa va assenyalar que encara desconeixen quines podrien ser, ja que el col·lectiu s’ha de reunir per abordar aquest tema.



Tampoc va descartar emprendre mesures legals com portar la demanda al Tribunal Constitucional, però ho han de consultar amb els lletrats quins drets es podrien vulnerar amb la resolució del TS. Així mateix, va assenyalar que faran tot el que estigui a les seves mans com portar el cas a corts internacionals.