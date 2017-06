Andorra i Israel planegen fer negocis junts

La recerca de noves sinergies ha portat a Actua, el Govern i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra a organitzar la primera trobada entre Andorra i Israel. La innovació, la investigació i el potencial turístic van ser els temes que van centrar ahir la primera trobada empresarial entre els dos països, aprofitant la visita de l’ambaixador israelià, Daniel Kutner.



Un total de sis representants israelians i uns 27 empresaris andorrans van exposar les virtuts del país hebreu i com generar vincles econòmics entre els empresaris de les dues nacions, i també van presentar els seus pols d’acció, sobretot basats en la ciberseguretat i la innovació. El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va destacar els dos aspectes per tenir un gran atractiu com a startup nation. Segons Saboya, «esperem que això ens pugui inspirar en un futur i propiciar trobades del mercat espanyol amb Andorra», va dir segons informa l’ANA. El titular d’Exteriors va afegir que «cada cop ens esforcem més per portar aquest tipus de trobades amb diferents països, per tal d’aprendre i Israel és un bon exemple».



Kutner va destacar la interacció que es pot produir entre la tecnologia israeliana, les grans corporacions i Andorra: «Crec que aquest pot ser un bon triangle, perquè Andorra serveixi com a banc de proves», va manifestar. A més, l’ambaixador va recalcar la tecnologia del món financer com un altre dels aspectes rellevants de la trobada d’aquest dimecres. Amb tot, el potencial en investigació i desenvolupament del país hebreu també va ser un dels elements destacats durant la trobada, atès que «Israel destina un 4% del seu PIB a investigació cada any», va detallar Kutner.

La utilització d’Andorra com a banc de proves va ser una altra de les facetes que es va posar en relleu durant la trobada, ja que «el nostre focus d’investigació es podria extrapolar a Andorra»,va assenyalar Kutner.



A més, l’ambaixador va incidir en el fet que es pot generar un «bon triangle», entre la investigació israeliana, les grans corporacions i Andorra, tot i que actualment la interacció econòmica i empresa rial entre els dos països «encara es troba en termes molt baixos». Els israelians van remarcar la gestió del turisme d’Andorra, atès que el Principat rep el doble de visitants que l’estat hebreu. Kurtner va mencionar aquest fet com un gran potencial de cara a l’estat israelià.