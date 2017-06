Notícia Divisió al Govern per la continuïtat de The Cloud si no s’hi fa el casino Alguns membres del Govern no veuen clara la rendibilitat del projecte sense la sala de joc El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, en la presentació de The Cloud. Autor/a: MARICEL BLANCH

Continuar o no amb l’ambiciós projecte de The Cloud amb el casino descartat. Aquesta és la qüestió. Un dubte que ha generat discrepàncies en el gabinet ministerial de Martí ja que alguns ministres aposten per tirar endavant l’edifici multifuncional i un altre sector ha perdut l’interès per l’immoble.



El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, es va reunir recentment amb el Grup Parlamentari Demòcrata i els va explicar que el casino no es podia fer al The Cloud perquè la sala de joc ha d’anar al subsòl, i durant els treballs que s’estan fent al solar on s’ha d’aixecar l’edifici s’ha trobat una capa d’aigua freàtica que ho fa inviable. Tanta quantitat d’aigua subterrània no estava prevista –cap estudi previ ho havia detectat– i faria falta un giny que bombegés contínuament l’aigua. El cost de The Cloud es dispararia molt, i ja val 39 milions d’euros.



Una iniciativa tan cara ha de ser rendible perquè se’n pugui amortitzar la inversió l’abans possible; sense el casino, l’amortització serà lenta, molt lenta. Les previsions més optimistes del pla de negoci inicial preveu 42 anys per recuperar els 40 milions invertits, però sense comptar el casino. Segons fonts de Demòcrates per Andorra (DA), el fet que el casino quedi descartat «ha refredat l’interès per al projecte». Dins de l’Executiu hi ha discrepàncies, ja que un sector «no ho veu molt clar si la rendibilitat baixa», i un altre continua donant-li suport. És el cas de l’actual ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que al juliol serà titular de la nova cartera d’Economia i Innovació i està «entusiasmat» amb The Cloud.



El titular de la cartera d’Afers Socials, Justícia i Interior, que ahir va exercir de portaveu accidental, va comentar ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que «el casino a The Cloud no està cent per cent descartat». Amb tot, el ministre va admetre que desconeixia el fons de la qüestió i, després de la compareixença, des del Govern es va aclarir que el casino sí estava descartat del tot.



Dubtes de l’oposició / Tant Liberals d’Andorra (Ld’A) com el Partit Socialdemòcrata (PS) i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) han expressat els seus dubtes sobre la viabilitat del projecte i els canvis pressupostaris de l’obra. SDP ha acusat el Govern de «no dir tota la veritat» sobre el canvi d’ubicació de les oficines d’Andorra Telecom a conseqüència de l’inici de les obres del The Cloud.



El PS ha advertit de la «indefinició» del projecte, fet que «ens preocupa i ens deixa molt intranquils de cara a pensar que és una bona inversió». Des del PS es considera que «serà un centre comercial com qualsevol altre però amb una inversió molt més important».



Ld’A ha insistit en demanar informació sobre la nova infraestructura i conèixer el llistat de les empreses que «potencialment poden estar instal·lades a l’edifici The Cloud», així com la còpia del contracte o mandat que s’ha fet amb l’empresa especialitzada que ha contactat amb aquestes empreses.



Pretendents / Descartat The Cloud per al casino, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella i Caldea es posicionen com a ferms candidats a acollir la sala de joc, ja que tant la cònsol de la capital com el director del termolúdic hi insisteixen.