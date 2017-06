Notícia Cinca firma a l’OCDE el conveni fiscal multilateral L’acord transposa la normativa internacional a més de 2.000 pactes Cinca conversa amb ministre d’Europa i d’Afers Exteriors francès, Le Drian. Autor/a: SFGA

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va firmar ahir el Conveni multilateral d’aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat dels beneficis (MLI). L’acte de signatura va tenir lloc a París, a la seu de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). A la cerimònia de signatura hi van participar ministres i alts càrrecs de 67 jurisdiccions d’arreu del món. El Govern va aprovar el 8 de març d’enguany la signatura d’adhesió a aquest conveni de l’OCDE que transposa a la normativa internacional més de 2.000 convenis fiscals a escala mundial.



L’MLI ofereix als governs solucions concretes per evitar l’erosió de les bases imposables i el trasllat dels beneficis en el context internacional actual, en el marc del projecte inclusiu de BEPS de l’OCDE i del G20, en el qual Andorra participa com a membre associat. El text del conveni multilateral de l’OCDE d’aplicació de les mesures del Sistema fiscal internacional ha estat desenvolupat arran de les negociacions amb la participació de més de 100 països i jurisdiccions, seguint el mandat dels ministres de Finances i dels governants dels bancs centrals dels estats del G20 després de la reunió celebrada al febrer del 2015.



Andorra ja es va sumar el mes de novembre passat a l’adopció de l’instrument multilateral destinat a millorar el funcionament del sistema fiscal internacional, pel qual les diferents jurisdiccions havien de desenvolupar diverses mesures mínimes relatives als convenis fiscals per millorar les regles fiscals internacionals.