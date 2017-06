Notícia L'oposició critica la manca d'actuacions en matèria sanitària en els sis anys de govern demòcrata Els grups parlamentaris liberal i mixt retreuen que no hi ha un diagnòstic clar per definir cap a on cal anar Els parlamentaris del grup mixt Sílvia Bonet, Victor Naudi (SDP), i Gerard Alís, Rosa Gili i Pere López (PS). Autor/a: ANA/M.F.

Després de la intervenció del ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, en el si del debat sobre política sanitària, ha arribat el torn dels diferents grups parlamentaris. Des de l’oposició s’ha estat unànime en retreure al Govern la manca d’accions per concretar la reforma sanitària en sis anys. S’han mostrat especialment crítics amb la gestió del SAAS i també han posat sobre la taula la necessitat que hi hagi un diagnòstic clar per definir cap a on cal anar. Les propostes han arribat de la mà de Liberals d’Andorra, que havien proposat aquest debat.



D’aquesta manera, des del grup parlamentari liberal, el president suplent, Jordi Gallardo, ha remarcat que el primer pas és “com afrontar el dèficit”. Així, ha remarcat que “la inacció en polítiques sanitàries” durant els sis anys de govern demòcrata han fet que la sanitat estigui ara “pitjor que fa sis anys”. I ha criticat que no hi hagi un lideratge per part del ministeri de Salut. Així, ha destacat que és fonamental “obrir un debat” sobre les cobertures actuals, si s’han de mantenir, o si la cotització s’ha d’augmentar i si el dèficit el continua assumint el Govern o es potencia una assegurança privada.



Per poder abordar la reforma sanitària, des de Liberals d’Andorra posen en relleu que cal fixar de cara al 2018 el sostre d’endeutament que el país pot assumir i les inversions a realitzar, i mesures per reforçar la fiscalització i la contenció de la despesa de la CASS i del SAAS, com per exemple fixar una ràtio màxima d’especialistes al país, que la CASS millori el seu control sobre els prestadors sanitaris, que no es cobreixin els actes mèdics dels metges no convencionats, un contracte entre el ministeri i la CASS per fixar el dèficit màxim que cobrirà el Govern de la branca general i “posar fre” a la política salarial del SAAS. Tal com ha remarcat Gallardo, aquí és on “està el debat” i després ja es podria entrar a valorar un pacte d’estat.



De la seva banda, la consellera del Partit Socialdemòcrata, Rosa Gili, s’ha mostrat especialment crítica amb la manca d’accions i ha remarcat el “desgavell” que es viu al SAAS, com és el cas de l’acomiadament del director econòmic. També ha fet referència al darrer informe del Tribunal de Comptes en què es constaten “actuacions surrealistes” i ha lamentat que en una legislatura que ja està “més a prop d’acabar-se” que de l’inici encara quedin moltes coses per fer, després dels anuncis dels diferents ministres de Salut demòcrates.



També la consellera independent Sílvia Bonet i el de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, s’han mostrat crítics amb la manca d'accions i Naudi ha remarcat, fins i tot, que “el temps de reflexió s’ha acabat”.



A l’últim, el conseller demòcrata Carles Jordana ha defensat que cal la reforma que ha defensat el ministre de Salut i que el primer pas ja s’ha fet impulsant el projecte de llei de drets i deures del pacient i la història clínica compartida. Pel que fa a les irregularitats al SAAS, han dit que s’han portat a la fiscalia i ha criticat que la despesa sanitària va augmentar més en els governs liberals i socialdemòcrata que no pas amb DA. També ha fet una crida a l’oposició a “unir-se” en la reforma sanitària.