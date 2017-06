Notícia Compromís vol retirar les plaques dedicades a Pujol ERC proposa un pla de dinamització del comerç Placa commemorativa de la inauguració del Pavelló Poliesportiu.

El grup municipal de Compromís X La Seu reclamarà al proper ple municipal «la retirada immediata» de les plaques commemoratives que continguin referències a l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol en edificis i espais públics, com ara les inscripcions de les inauguracions fetes durant el seu mandat, entre 1980 i 2003.

El portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, ha justificat la proposta perquè considera que els càrrecs electes tenen «l’obligació de donar exemplaritat de transparència en la gestió política» i que «cal reprovar amb fermesa i contundència les accions que ha confessat el senyor Pujol». En aquest sentit, el també diputat del PSC creu que «l’Ajuntament de la Seu d’Urgell no ha de continuar rendint uns honors als quals ell mateix va renunciar». El comunicat fa referència a la confessió feta per l’expresident al juliol de 2014 sobre l’herència oculta del seu pare a Andorra i al procés judicial en què es troba immers tant ell com la seva família per presumptes activitats il·lícites, com ara suborn, tràfic d’influències, delicte fiscal, blanqueig de capitals, prevaricació, malversació i falsedat, que actualment s’estan investigant.

Dins del denominat Cas Pujol, Compromís n’ha destacat que en el comunicat públic d’ara fa tres anys l’exdirigent va reconèixer l’ocultació de diners a l’estranger durant més de 30 anys, tot i assegurar que ja havien regularitzat la situació tot acollint-se a l’amnistia fiscal impulsada pel Govern espanyol. Al cap de pocs dies, el 29 de juliol de 2014, Pujol va comunicar a l’aleshores president Artur Mas que renunciava al seu sou i despatx com a expresident de la Generalitat, al càrrec de president honorífic de Convergència i al de president fundador de Convergència i Unió. Posteriorment també va renunciar tant a la seva condició de «Molt Honorable» com a la medalla d’or de la Generalitat que va rebre al 2007.



Per la seva banda, ERC la Seu presenta per aquest ple del mes de juny tres mocions. La primera moció demana la retirada de la imatgeria franquista i també l’impuls per l’estudi i la divulgació de la guerra civil a l’Alt Urgell, en la línia de donar compliment a la Llei de la Memòria Històrica. Entre altres, el grup republicà demana la retirada de les plaques franquistes dels antics habitatges protegits, la retirada del monument del cementiri i la divulgació de la història local durant la guerra i la postguerra.

La següent moció reclama una Aula de Cuina i Tast per poder impulsar la gastronomia i els productes de l’Alt Urgell i del Pirineu.

La darrera moció quel grup municipal d’ERC proposa la creació d’un Pla de Dinamització Comercial. Amb ell es pretén establir un marc de treball, amb objectius i estratègies concretes, per a un sector «molt malmès» en l’actualitat.