Seguir amb la línia

Partit marcat per les baixes en una banda i l’altra. Andorra i Hongria tenen un bon grapat de jugadors amb els que no hi poden comptar per diferents motius, des de sancions, a lesions i assumptes personals. Aquest fet provoca que hi hagi novetats a les dues convocatòries. La selecció provarà davant els magiars donar continuïtat al nivell de joc i imatge dels últims partits. El matx es juga avui a l’Estadi Nacional (20.45 hores).



Per part local no es troben a la convocatòria per sanció Marcio Vieira, Marc Garcia i Jordi Rubio, mentre que per assumptes personals no hi són Cristian Martínez i Ivan Lorenzo. Aquestes baixes provoquen que aquest cop el seleccionador, Koldo Àlvarez, compti amb jugadors menys habituals en els seus esquemes. Aquest és el cas de Sebas Gómez, que feia un any i mig que no era convocat per a un partit oficial. La seva entrada es produeix «perquè ha estat competint fins a l’últim dia», indica el tècnic, disputant el darrer partit de lliga amb l’FC Andorra diumenge passat, cita de la màxima exigència on els tricolors es jugaven l’ascens a la Tercera Divisió. «És una persona amb qui confiem i demostra aquesta confiança amb treball». El seguit d’absències que pateix la plantilla «és preocupant», però més que amb els que no hi són se centren en els que té i que aquests «estiguin bé» per a un duel complicat. Acumula dues baixes per assumptes personals i sobre aquests motius «no m’agrada parlar». De la llista definitiva van caure Marc Ferré i Sergi Moreno per motius tècnics, i Víctor Rodríguez per lesió. Qui jugarà segur és Josep Manel Ayala, que en aquest matx es retira de la selecció complint la 85a internacionalitat. «És una persona humil i s’ho ha guanyat a pols», afirma el tècnic.



Hongria acumula fins a 10 baixes. Tot i aquest aspecte, es tracta d’una «selecció molt forta», que «té moltíssima qualitat i velocitat a dalt, molt equilibri al mig del camp i una defensa molt competent». Per sumar un resultat positiu tractaran de «no perdre la concentració durant els 90 minuts», mantenint línies amb un plantejament clar: «Defensem per tenir oportunitats per atacar i allí utilitzar les nostres poques armes». Als dos últims enfrontaments a l’Estadi Nacional, va perdre per la mínima amb Suïssa amb la sensació de poder empatar fins al xiulet final, i va empatar amb les illes Fèroe. «Volem tenir una línia continuista dels dos partits anteriors», assenyala Ildefons Lima. L’equip presenta una imatge molt diferent quan juga al Principat, que l’ha portat a tornar a puntuar després de més d’una dècada: «A casa des del primer partit en aquesta fase s’estan fent bé les coses i això et dona confiança». El capità valora que davant tindran «un rival complicat, d’entitat» que «és un bloc, no són noms». En aquest matx complirà el partit 106 amb la selecció, igualant el rècord d’Òscar Sonejee després de 20 anys de fer el seu debut amb l’absoluta. Aquest fet el fa estar «molt content i orgullós» i el rècord d’internacionalitats «intentaré superar-lo».

Precaució magiar / A Hongria tenen ben presents els recents antecedents dels andorrans quan juguen a casa. «Serà un partit dur, ja que Andorra és una selecció molt ben organitzada que ha obtingut molt bons resultats contra Suïssa i les illes Fèroe», comenta el seu entrenador, Bernd Storck, que veu que «és una selecció amb confiança renovada després de guanyar a San Marino i empatar amb les illes Fèroe. Intentaran mantenir aquest estil renovat contra nosaltres». La desena de baixes que pateix les cobreix amb jugadors sub-21 i fins i tot sub-17. Lluny de lamentar-se, li dona la volta. Veu que aquests futbolistes «estan molt il·lusionats. És una bona oportunitat per a ells de cara al futur».



El capità magiar, Balazs Dzsudzsak, espera «el joc típic d’Andorra, travat al cent per cent» i provant que la pilota no circuli amb fluïdesa. Per no tenir complicacions «hem de marcar en els primers instants per encarar bé el partit», que es jugarà en un terreny que no és del seu grat: «No m’agrada gens aquest tipus de gespa. Ens hem d’oblidar de la superfície i fer el nostre joc». Un altre jugador, Adam Gyurcso, considera que respecte al duel de la primera volta a Budapest, aquest «no serà un partit tan còmode. Ens hem d’intentar centrar en el nostre joc i que ells no ho facin».