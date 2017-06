Dues seleccions per la coincidència de dates

La mateixa setmana es disputa el Campionat del Món de Nantes i l’Europe Cup Qualifier d’Escaldes-Engordany. Per aquest motiu la Federació Andorrana de Bàsquet confecciona dues seleccions diferents de cara a les competicions internacionals.



El Mundial es juga a la ciutat francesa del 17 al 21 de juny. El combinat estarà format per Jordi Olcina, Esteve Malet, Jordi Plasència i Rafa Casals. La prova continental que es desenvoluparà a Escaldes el 24 i 25 d’aquest mes tindrà un equip format per Sergi Marín, Oriol Fernàndez, Jordi Fernàndez i Daniel Mofreita. La selecció femenina pel qualifier encara no està definida i l’entrenadora, Anna Busquet, donarà els noms de les jugadores en els pròxims dies.

La competició que es disputarà al Principat la composen 21 equips. En masculí són 12 i Andorra es troba enquadrada al grup D juntament amb Ucraïna i Irlanda. La prova femenina està integrada per nou seleccions. El combinat nacional es troba al grup A amb Hongria, Alemanya, Estònia i Turquia. L’esdeveniment es disputarà a la pista instal·lada a la plaça Coprínceps, que gaudirà d’unes graderies per a 400 persones. En cas de males condicions meteorològiques, els partits es traslladaran al pavelló del Prat Gran, com va succeir l’any passat. El 3x3 és una disciplina on es prima l’espectacle i al voltant del que és pròpiament la competició es realitzen activitats paral·leles, com un concurs d’esmaixades, que se celebrarà dissabte al centre comercial illa Carlemany.