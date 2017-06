Les Bons acollirà un espectacle de llum i es mourà al ritme de la música de Gil Rossell

Encamp estrena un nou espectacle per a l’estiu, que tindrà lloc el 27 de juliol a les Bons. Es tracta del concert Encamp en clau de llum, en el qual el músic de la parròquia Gil Rossell oferirà un repertori amb deu peces inèdites que l’artista ha creat especialment per a l’ocasió, així com dues cançons pròpies, segons va detallar ahir Àlex Arnó, cap d’àrea de Museus i Tradicions, en una roda de premsa.



El concert anirà acompanyat d’un espectacle de làsers a tota la zona de Sant Romà i el Castell. «La música anirà al ritme de la llum o viceversa, amb muntatges molt macos centrats en els títols de cada cançó perquè la gent pugui anar seguint la temàtica del concert», va ressaltar Arnó.



Per la seva part, la consellera Cultura i Afers Socials, Esther París, va exposar que amb aquesta nova activitat es vol «integrar el patrimoni de la parròquia, apostar per artistes del país i tot embolcallat de llum».



Aquesta serà la primera edició de l’Encamp en clau de llum, però la consellera va indicar que esperen donar-li continuïtat i fer-la un cop a l’any.

D’altra banda, Arnó va explicar que aquesta nova iniciativa ha de substituir els clònics, que es feien fins ara cada dijous de juliol, en els quals participaven bandes que imitaven grups famosos.

‘Crash cars’ / D’altra banda, la Festa del Poble, a finals de juny i coincidint amb Sant Joan, acollirà per primer cop el crash cars. Fins ara, aquest esdeveniment es feia a la festa major d’Encamp, que se celebra a l’agost, però Arnó va indicar que es va decidir avançar al juny per petició dels concursants. Amb això preveuen incrementar l’assistència perquè a l’agost la gent va de vacances.



Pel que fa els concerts, el plat fort serà l’Orquestra València que tindrà lloc el 23 de juny a la nit. Arnó va indicar que les activitats estan orientades a un públic més familiar.



D’altra banda, grup Tropikana animarà la festa major del Pas de la Casa. A més la parròquia acollirà activitats per a públics de totes les edats, com concerts o visites guiades pel patrimoni encampadà.



Totes aquestes activitats, va detallar París, compten amb un pressuposts d’uns 100.000 euros.