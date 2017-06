Posar en valor el pintor Roux

Gaston-Louis Roux (1904-1988) és un artista que no ha tingut la repercussió que la seva obra mereix. Per això, ara se li vol fer honor al Museu del Tabac. Així és com Joan Gaspar va presentar ahir –amb Núria Ridameya al capdavant de la sala d’exposicions– les 40 obres de Gaston-Louis Roux.

A la introducció de la presentació, Ridameya va remarcar el fet que «cada exposició que fan és especial, ja que la feina ben feta sempre porta bons resultats».

Tot seguit, Joan Gaspar va explicar amb rellevància, com va conèixer l’autor, dient que va entrar un dia a la Galérie Louise Leiris, seguint el costum del seu pare, i el va rebre l’actual responsable, Quentin Laurens. Quan passava pel passadís es va fixar en una pintura que estava recolzada a terra i va demanar informació de la peça. Es tractava d’una obra de Gaston-Louis Roux: «Vaig veure un quadre a terra i li vaig dir al senyor: ‘Aquest quadre m’interessa molt!’»

Gaspar va voler veure més obres de l’artista. Tot seguit, el desembre del 2001 a Barcelona, es va organitzar una exposició i va tenir gran èxit de crítica i venda. En vista de la bona acceptació de l’obra, Quentin Laurens va proposar a Gaspar que es quedés el lot de pintures que tenia emmagatzemades. Anys després, Uwe Fleckner els va demanar fer una nova exposició al Museu Reina Sofia de Madrid .

El valor artístic, la qualitat de les obres i la importància de Roux són presents en aquesta col·lecció d’obres. La Segona Guerra Mundial va suposar un trencament amb el seu marxant i l’inici d’una nova era més realista que desemboca en una gran varietat i qualitat.

Gaspar també va detallar la biografia de l’artista, que va néixer l’any 1904 en una família de classe mitjana i va ser un dels representants més significatius de l’art de principis del segle XX.

Com Gaspar va remarcar durant tota la sessió, com que Roux no va ser prou valorat ha volgut oferir al públic d’Andorra i als visitants la possibilitat de redescobrir a l’autor.

De moment, s’han muntat tres exposicions a Barcelona i algunes a Madrid fins a arribar a Andorra.

Gaspar va remarcar que «és una gran il·lusió presentar aquest artista a Andorra i fer conèixer a la gent del país aquest pintor desconegut que sorprèn sempre tothom».

També va afegir que l’autor ens mostra «la manera de veure la realitat de les coses, és increïble veure l’actitud humorística que desemboquen les seves obres i el que arriba a fer amb escenes de la vida quotidiana. Amb l’exposició volem fer conèixer aquest pintor impulsor del cubisme que sorprèn tothom».

L’exposició dedicada a Roux es podrà visitar al Museu del Tabac fins al 29 d’octubre.