Marsol: «També ens agradava la idea d’ubicar el casino a l’edifici The Cloud»

Conxita Marsol ha dit per activa i per passiva, en públic i en privat, que vol que el casino estigui al Centre de Congressos. No hi ha qui li tregui la idea del cap. Per això també crida l’atenció, en certa manera, que Marsol no celebri que un dels seus rivals més potents, l’edifici The Cloud, hagi estat descartat com la possible casa de la nova sala de joc que es vol instaurar al Principat.



«Per nosaltres no era un rival fort tot i que el volem aquí, al Centre de Congressos», va apuntar la cònsol major d’Andorra la Vella. «Si es feia a The Cloud, que també està a la capital i en una zona més potent a nivell comercial i amb molt trànsit de gent, tampoc ens hauria importat. De fet, aquesta idea també ens agradava», va assegurar.



Aquestes declaracions són conseqüents amb la confirmació del ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, durant la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols del dimecres passat, a la qual va ser el portaveu davant l’absència de Jordi Cinca i va descartar definitivament The Cloud. Uns dies abans ho havia fet el màxim responsable de la cartera d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va fer públic que un estudi havia donat negatiu a que el casino s’ubiqués a les plantes subterrànies de The Cloud perquè s’ha trobat una capa d’aigua freàtica que ho fa inviable.



Així que a dia d’avui queden dos pretendents: Caldea i el somni de Marsol, el Centre de Congressos.