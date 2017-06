Minguillon clama al cel pel traspàs del SAD al Govern

Els quatre consellers de l’oposició del Comú d’Andorra la Vella van mostrar-se ahir contraris al modus operandi acordat amb el Govern per la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). La qüestió és que des de l’1 de juny, aquesta competència ha passat a ser de l’Executiu –decidit per llei des del 2014–, però el Govern ha demanat a les corporacions parroquials que durant sis mesos siguin elles les que continuïn fent-se càrrec de les despeses en concepte de sous i possibles comiats. Els cònsols han acceptat fer-li el favor a Toni Martí i des que es va prendre la decisió, Andorra la Vella ha estat la primera parròquia a celebrar, ahir, un consell de comú en què van sorgir discrepàncies per aquest tema.



En el cas de la capital, la factura ascendirà a almenys 90.000 euros, fet que no va fer gens de gràcia ni a les socialdemòcrates Dolors Carmona i Lídia Samarra, ni a la Coalició d’Independents + Liberals que formen Jordi Minguillon i Víctor Pintos. L’excònsol de la capital, Minguillon, va clamar al cel perquè li sembla una decisió molt fora de lloc que no s’hauria d’haver acceptat. «La llei és clara però s’ha fet el que ha convingut. Si el Govern no pot pagar, que demani un suplement de crèdit perquè ara és el ciutadà d’Andorra la Vella el que ha de pagar una cosa que no ha de perquè assumir». Això sí, entén –però no comprèn– el motiu: «Els cònsols han acceptat perquè són tots del grup color polític i s’han enfilat tots quan el que s’ha de defensar és els diners del ciutadà».



Més suau va ser Carmona, la qual va definir la situació com «delicada per al personal» que treballa al SAD i que entén que es tracta d’una situació transitòria de mig any sense amagar, però, que «tenien tres anys de temps per poder fer les coses d’una manera millor».



Marsol va esquivar les acusacions de partidisme com va poder. Fins i tot, li va arribar a dir a Minguillon «hi estic d’acord» però també li va recordar que «l’important és que el servei es presti, que el ciutadà estigui ben atès» i que en unes negociacions poden passar aquestes coses.



El que també ha passat és que si el comú havia arribat a plantejar-se sol·licitar la cessió de la gestió del SAD, finalment ha decidit no fer-ho, ja que segons la consellera de Social, Ester Vilarrubla, «el Govern oferirà un servei millor».



Sigui com sigui, la notícia no ha quallat a l’oposició de la capital i caldrà veure quina és la reacció a la resta de cases comunes quan celebrin un consell perquè no seria estrany que sortissin més detractors d’un traspàs del SAD fet a la carta.